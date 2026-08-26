Puebla alista el Encuentro Nacional del Mezcal 2026

Con la participación de 300 marcas de mezcal y 50 de artesanías, agroindustria y gastronomía, Puebla se prepara para recibir, del 3 al 6 de septiembre, el Encuentro Nacional del Mezcal 2026, evento que fortalece la comercialización directa, el valor agregado y la proyección de los productos del campo poblano.

La estrategia impulsada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta, busca que las y los pequeños productores participen en toda la cadena de valor, desde la semilla, viveros y plantaciones, hasta el palenque, destilado, envasado, certificación y construcción de marca.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla, Ana Laura Altamirano, destacó que el mezcal representa más de 400 años de tradición y conocimiento transmitido por generaciones, particularmente en regiones como la Mixteca, donde esta actividad representa identidad, empleo e ingresos para las familias.

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El encuentro, que tendrá como sede el Centro de Convenciones de Puebla, incluirá actividades agroindustriales y gastronómicas, conferencias, vinculación comercial, talleres artesanales y agroindustriales, además de expresiones culturales. También contempla el Premio al Origen 2026 y el Campeonato Nacional de Mixología, con los que se reconocerá la calidad de los productores y el talento de las nuevas generaciones. Puebla cuenta actualmente con alrededor de 300 marcas y una producción cercana a 600 mil litros de mezcal, según información estatal.

Puebla, sede del Encuentro Nacional del Mezcal 2026

Puebla se prepara para un evento clave: el Encuentro Nacional del Mezcal 2026, que reunirá del 3 al 6 de septiembre a 300 marcas de mezcal y 50 de artesanías y gastronomía. Este encuentro busca impulsar la economía local y proyectar la riqueza cultural y productiva del estado.

El objetivo principal es fortalecer la comercialización directa y el valor agregado de los productos del campo poblano, ofreciendo a los consumidores una oportunidad única para conocer y adquirir mezcales de alta calidad, directamente de sus creadores.

La estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier se enfoca en que los pequeños productores participen en toda la cadena de valor, desde la siembra hasta la certificación y construcción de marca. Esto asegura que la riqueza generada permanezca en las comunidades.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, promueve la inclusión de los pequeños productores en toda la cadena agroindustrial. ı Foto: Especial.

Ana Laura Altamirano Pérez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, subraya que el mezcal representa más de 400 años de tradición y conocimiento ancestral. “En regiones como la Mixteca, esta actividad es sinónimo de identidad, empleo e ingresos para cientos de familias”, afirmó.

El Centro de Convenciones de Puebla será el epicentro de actividades que incluyen desde la venta directa y talleres agroindustriales hasta conferencias y expresiones culturales. Destacan el Premio al Origen 2026 y el Campeonato Nacional de Mixología, que reconocen la calidad y el talento emergente.

La elaboración artesanal representa una fuente de empleo fundamental para familias de municipios como Atlixco, San Diego La Mesa Tochimiltzingo e Izúcar de Matamoros. ı Foto: Especial.

Puebla cuenta con cerca de 300 marcas de mezcal y una producción anual que ronda los 600 mil litros, consolidándose como un referente en la industria mezcalera nacional.

Productores como Eduardo Gabriel Estrada González, de la marca El Amate de Atlixco, valoran estos espacios. “Permiten acercar al consumidor a nuestras comunidades, mostrando el proceso y el esfuerzo de las familias que preservan esta bebida ancestral”, comentó.

Sandra González Lezama, de Recuerdos de Mi Historia, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, resaltó los reconocimientos obtenidos por su mezcal. “Puebla es tierra de productos de excelencia, y este evento lo demuestra”, añadió.

Elsa Mota Solano, de Destilados de la Mixteca Poblana, Izúcar de Matamoros, enfatizó que “detrás de cada botella hay tradiciones, familias y saberes comunitarios”. También reconoció la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el campo y sus productores.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado para transformar el campo poblano, apoyar a los productores y asegurar que el desarrollo rural se traduzca en bienestar local.

El Encuentro Nacional del Mezcal Puebla 2026 no solo celebra una bebida emblemática, sino que también posiciona a Puebla como un destino clave para grandes eventos nacionales, capaz de atraer visitantes y proyectar la cultura y el talento mexicano al mundo.

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JVR