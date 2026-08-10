Puebla invierte 2,500 mdp en justicia para pueblos originarios

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, refrendó el compromiso de la administración con la equidad territorial en Puebla.

El Gobierno de Puebla destina una inversión de $2,500 millones de pesos para fortalecer el bienestar, desarrollo y participación de las comunidades indígenas, afromexicanas y originarias en el estado. Esta acción busca saldar una deuda histórica, priorizando la voz y las necesidades de estos pueblos a través de mecanismos de participación directa.

De la inversión total, $1,500 millones de pesos se ejercen este año mediante el Programa de Obra Comunitaria, con la participación activa de las propias comunidades, especialmente en las regiones de la Sierra Norte, Nororiental y Negra. Adicionalmente, casi $1,000 millones de pesos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISMUN), recursos que también son administrados directamente por los pueblos.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó el compromiso de Puebla con la justicia social. Destacó la plena coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el reconocimiento constitucional de los derechos de estas comunidades se traduzca en acciones concretas y presupuesto.

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El gobernador Armenta Mier enfatizó que la visión de la presidenta Sheinbaum coloca a los pueblos originarios como una prioridad nacional. Subrayó la importancia de que este reconocimiento no se quede solo en el ámbito jurídico, sino que se refleje en decisiones, presupuesto y obras, una ruta que Puebla comparte mediante la participación comunitaria.

La estrategia abarca obras prioritarias en regiones vulnerables como la Sierra Norte, la Nororiental y la Negra. ı Foto: Especial.

Un aspecto clave de este modelo es la participación de mujeres como responsables de las tesorerías de los comités comunitarios. Además, se prevé un incremento significativo en el presupuesto del Programa de Obra Comunitaria, alcanzando los $2,000 millones de pesos para el año 2027, lo que asegura la continuidad y expansión de estos esfuerzos.

En materia de infraestructura, se mencionan proyectos que reducen brechas históricas en regiones indígenas. Entre ellos, el Puente de la Transformación sobre el Lago de Valsequillo, que acortó los traslados de una hora a un minuto, la rehabilitación de caminos y rutas de evacuación en la región del Iztaccíhuatl, y la conclusión de la carretera Interserrana.

La educación superior también recibe un impulso con la operación de cinco campus de la Universidad de la Salud en regiones como Yaonáhuac, Zoquitlán, Tepexi de Rodríguez e Izúcar de Matamoros, complementando la oferta universitaria impulsada por el Gobierno de México para acercar la formación profesional.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó sobre los resultados tangibles: durante 2025 se realizaron 820 proyectos en 383 localidades de 115 municipios, con una inversión de $211 millones 909 mil 656 pesos. Para 2026, se desarrollan 271 proyectos en 190 localidades de 85 municipios, por $83 millones 291 mil 824.82 pesos.

Por su parte, la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo, destacó la coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para fortalecer las lenguas originarias y acompañar la consulta sobre la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

🪶Atendemos a los pueblos originarios con recursos directos, derechos y acciones que responden a sus necesidades.



El gobernador @armentapuebla_ enfatizó que, mediante Obra Comunitaria 🏘️, los recursos llegan directamente a comunidades indígenas como las de Tochimilco, bajo una… pic.twitter.com/6Hs4FiMSKb — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 10, 2026

El presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, Marco Hilario Cruz, resaltó los avances del reconocimiento constitucional y convocó a participar en las cuatro asambleas de consulta que se realizarán en Tehuacán, San Miguel Canoa, Huauchinango y Cuetzalan del Progreso, así como en la renovación de los consejos regionales.

El presidente municipal de Tochimilco, David Reyes González Calyeca, reconoció el respaldo estatal y federal para mejorar la infraestructura educativa, vial, hidráulica y sanitaria. Durante la ceremonia, se realizó un ritual de bienvenida, la danza de las yacuintlalpeñas y se entregaron reconocimientos a autoridades tradicionales y promotores comunitarios.

Testimonios como el de Alfonso Contreras Cruz, de San Jerónimo Xayacatlán, quien reconoció el impulso al mosaico lingüístico, y Gisela Palacios Bonilla, de Chigmecatitlán, quien agradeció los apoyos para preservar la lengua mixteca, reflejan el impacto directo de estas políticas. Estas acciones, en coordinación con el Gobierno de México, fortalecen la identidad y desarrollo de las comunidades que preservan la riqueza cultural de Puebla y México.

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JVR