Huixquilucan estabiliza 10 taludes; invierte 100 mdp en seguridad

Las obras de repavimentación y muro de retención benefician el flujo peatonal y vehicular en El Cerrito.

Vecinos de Huixquilucan, Estado de México, ven reforzada su seguridad y patrimonio ante la temporada de lluvias. El gobierno municipal ha entregado la estabilización de dos taludes adicionales en Bosques de la Herradura y El Cerrito. Estas obras, que incluyen la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Arboledas, garantizan un tránsito más seguro y protegen a las familias de desprendimientos.

Con estas recientes entregas, Huixquilucan suma un total de diez taludes estabilizados en su territorio, representando una inversión histórica de casi 100 millones de pesos. Esta estrategia integral busca prevenir riesgos y salvaguardar la integridad y bienes de los ciudadanos.

La alcaldesa de la demarcación, Romina Contreras Carrasco, encabezó la entrega formal de los trabajos de contención de riesgos. ı Foto: Especial.

Durante la entrega del talud en la calle Bosque de Mayorazgo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta obra, con una inversión de alrededor de cinco millones de pesos y abarcando más de mil 900 metros cuadrados, responde directamente a peticiones vecinales. “Aquí se demuestra que trabajando en equipo y con finanzas sanas, podemos realizar estas obras cruciales para la seguridad de todos nuestros vecinos. Para nosotros, es fundamental un gobierno transparente que da resultados, y aquí está la prueba”, afirmó la alcaldesa.

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En la avenida Arboledas, en El Cerrito, se entregó la estabilización de otro talud, un muro de contención y la repavimentación de más de dos mil 300 metros cuadrados, con una inversión superior a 8.7 millones de pesos. Estas mejoras significan vías más seguras para automovilistas, banquetas estables para peatones y tranquilidad para las familias residentes.

Jessica Nabil Castillo Martínez, directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, subrayó que la seguridad es un pilar de la administración. A pesar de los desafíos por las fuertes lluvias, se trabajó intensamente para concluir estas obras que mejoran la movilidad y protegen a los habitantes de El Cerrito.

Karla Núñez, vecina de El Cerrito, expresó el sentir de la comunidad: “Estas obras, especialmente la calle, son una vía principal que nos conecta con pueblos vecinos, beneficiando a miles. Reconocemos la calidad de los trabajos porque hemos acompañado todo el proceso. Tenemos la tranquilidad de que es una obra bien hecha que nos durará muchos años”.

Las cuadrillas de infraestructura intervinieron laderas y la cinta asfáltica en la zona de Bosques de la Herradura. ı Foto: Especial.

En los últimos dos años, el Gobierno de Huixquilucan ha estabilizado taludes en diversas zonas como Parque Santander, Avenida Cristóbal Colón y Zacamulpa Sur, entre otras. Estas acciones demuestran un compromiso continuo con la infraestructura y la seguridad ciudadana, consolidando un total de diez proyectos de este tipo para el bienestar de la población.

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JVR