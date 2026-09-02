Evelyn Salgado da el banderazo a campaña de mastografías en comunidades amuzgas

La titular del Ejecutivo en la entidad, Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha la ruta médica especializada.

Mujeres de las comunidades amuzgas en la Costa Chica de Guerrero tendrán acceso a mastografías gratuitas gracias a una nueva campaña de detección temprana de cáncer de mama. La iniciativa, puesta en marcha por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, busca salvaguardar la salud de cientos de mujeres en la región.

Durante 40 días, una unidad móvil recorrerá localidades de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, llevando servicios especializados directamente a las comunidades. Esta estrategia es parte fundamental del Plan de Justicia y Desarrollo del Pueblo Amuzgo, priorizando el bienestar de las mujeres indígenas y afromexicanas.

La gobernadora Salgado Pineda destacó la importancia de estas acciones para el desarrollo y bienestar de las comunidades. “Avanzamos en la agenda que priorizamos desde el primer día de este gobierno. En estos cinco años de esta administración tenemos muchos avances en salud”, afirmó.

La campaña tiene como meta atender a 942 mujeres mayores de 40 años: 292 en Ometepec, 211 en Tlacoachistlahuaca y 438 en Xochistlahuaca. La detección oportuna es clave, pues permite un 95 por ciento de posibilidades de cura en las pacientes, según datos de la Secretaría de Salud estatal.

Las brigadas de salud recorrerán de forma prioritaria los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca. ı Foto: Especial.

Alondra García Carbajal, titular de Salud Guerrero, enfatizó el impacto de la iniciativa. “Estas 942 mujeres que se van a atender en esta ruta van a marcar la diferencia. El poder diagnosticar oportunamente lesiones tempranas nos da la oportunidad de un 95 por ciento de cura”, explicó.

La unidad móvil de mastografía entregada fortalecerá la capacidad de detección en zonas de difícil acceso, ampliando la cobertura de servicios de salud especializados para las mujeres guerrerenses.

Además de la campaña de mastografías, la administración estatal entregó otra unidad para reforzar la estrategia nacional de colectas comunitarias de donación de sangre y la operación del Centro Estatal de Medicina Transfusional. Este esfuerzo busca garantizar una red de sangre segura para todo el estado.

La Secretaría de Salud de Guerrero, a través del Instituto Estatal de Cancerología, asegura la atención y los tratamientos necesarios para las pacientes diagnosticadas con cáncer, fortaleciendo la ruta de seguimiento especializado. Estas acciones refrendan el compromiso del gobierno de Guerrero con la salud pública, especialmente en las comunidades más vulnerables, consolidando los avances en materia de bienestar social y acceso a servicios médicos de calidad.

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JVR