Evelyn Salgado acompaña a Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno

Gobernadores de la 4T, entre ellos la de Guerrero.

Ciudad de México. — La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su Segundo Informe de Gobierno, en un acto que destacó los avances y resultados de la transformación que impulsa el segundo piso de la transformación del país.

Salgado Pineda reconoció que en Guerrero la transformación se refleja en obras, acciones de bienestar y nuevas oportunidades para las familias, al tiempo que agradeció a la presidenta su respaldo permanente al estado.

“Gracias por mirar siempre hacia Guerrero y caminar de la mano de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora, quien calificó este informe como un momento histórico y refrendó su compromiso de seguir trabajando por un México con más justicia, igualdad y desarrollo. “Qué orgullo ser parte de esta historia”, expresó Evelyn Salgado.

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FGR