Gobernadora estuvo en Palacio Nacional

Evelyn Salgado acompaña a Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno

Reafirma la transformación de Guerrero con el respaldo de la presidenta de la República 

Gobernadores de la 4T, entre ellos la de Guerrero.
Gobernadores de la 4T, entre ellos la de Guerrero. Foto: Especial.
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La Razón Online

Ciudad de México. — La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su Segundo Informe de Gobierno, en un acto que destacó los avances y resultados de la transformación que impulsa el segundo piso de la transformación del país.

Salgado Pineda reconoció que en Guerrero la transformación se refleja en obras, acciones de bienestar y nuevas oportunidades para las familias, al tiempo que agradeció a la presidenta su respaldo permanente al estado.

Gracias por mirar siempre hacia Guerrero y caminar de la mano de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora, quien calificó este informe como un momento histórico y refrendó su compromiso de seguir trabajando por un México con más justicia, igualdad y desarrollo. “Qué orgullo ser parte de esta historia”, expresó Evelyn Salgado.

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FGR

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