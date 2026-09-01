Gobierno abre ruta para limitar celulares en aulas

El Gobierno federal abrió la ruta para establecer reglas nacionales sobre el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas, después de consultar a 565 mil 396 docentes y llevar una primera propuesta ante las autoridades educativas de las 32 entidades. La definición llegará en una próxima reunión del sector, adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa mañanera realizada en la Secundaria Técnica número 10 Artes Gráficas, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria sostuvo que el objetivo consiste en fijar límites dentro de los planteles ante los efectos que atribuyó al uso excesivo de teléfonos y plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que el diagnóstico surgió de una consulta en línea realizada durante el Consejo Técnico Intensivo previo al inicio del ciclo escolar. De los profesores que respondieron, ocho de cada 10 se pronunciaron a favor de contar con lineamientos para garantizar un uso seguro de los dispositivos y mantener su aprovechamiento con fines pedagógicos.

El Dato: actualmente, 16 entidades ya cuentan con algún lineamiento o restricciones, particularmente acotar su uso durante el horario escolar, y 6 estados buscan sumarse.

Los resultados muestran también los problemas que los maestros identifican dentro de los planteles. El 48 por ciento señaló dificultades para atraer la atención de los alumnos cuando utilizan teléfonos, 38 reportó interrupciones en las actividades escolares y otro 34 observó que algunos estudiantes abandonan espacios de convivencia por permanecer frente a una pantalla.

La mandataria federal y la subsecretaria Tania Rodríguez, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Cerca de una tercera parte de los docentes advirtió que conflictos originados en redes sociales terminan por llegar al salón de clases o al resto de la comunidad escolar. Ante ello, más de la mitad propuso establecer protocolos de actuación ante riesgos y alcanzar acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso de sus hijos a las tecnologías digitales.

48 por ciento de los académicos tiene dificulad para atraer la atención

“El 81 por ciento está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos”, afirmó Delgado Carrillo. Detalló que parte de los resultados ya llegó a la Comisión Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), órgano que reúne a la SEP con responsables estatales, donde comenzó la elaboración de una propuesta que continuará bajo revisión esta semana.

La Presidenta Sheinbaum destacó que ese porcentaje de docentes respalda que los celulares no se utilicen durante las clases ni en los recreos.

“Por lo pronto, 81 por ciento de las y los maestros están de acuerdo en que no se utilicen los celulares a la hora de clases y a la hora del recreo, que por lo menos en el espacio de la escuela no se estén utilizando”, señaló la Presidenta. Añadió que la regulación quedará definida en una próxima sesión con los secretarios de educación de los estados.

Hasta ahora, la SEP no ha informado si el esquema nacional implicará retirar completamente los teléfonos durante la jornada, establecer horarios determinados o mantener excepciones para actividades académicas. Tampoco existe una fecha oficial para la entrada en vigor de las disposiciones, por lo que la siguiente reunión de la Conaedu será clave para conocer el alcance de las restricciones.

Con cobertura universal en becas arrancan clases

| Por Elizabeth Hernández |

LA SECRETARÍA de Educación Pública (SEP) aseguró que el nuevo ciclo escolar es el primero que inicia con cobertura universal de becas desde primaria hasta bachillerato. En el primer nivel, casi 10 millones de niñas y niños de escuelas públicas cuentan ya con apoyo económico federal, mientras secundaria y educación media superior también están incorporadas a este esquema de beneficios.

En ese contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el carácter general de los apoyos y rechazó que su entrega dependa de las calificaciones. En conferencia sostuvo que las condiciones económicas, familiares y personales también influyen en el desempeño académico, por lo que consideró que una evaluación numérica no debe determinar quién recibe el beneficio.

Recordó que aplicó ese mismo criterio cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad de México, donde sustituyó el programa Niñas y Niños Talento, dirigido a estudiantes con promedios de nueve y 10, por un modelo que extendió los recursos a toda la matrícula.

10 millones de niños y niñas reciben un apoyo escolar

Para la mandataria, condicionar las becas al rendimiento escolar puede introducir diferencias entre alumnos que enfrentan circunstancias distintas fuera del aula. También señaló que una parte de las calificaciones incorpora elementos subjetivos y defendió que los recursos permitan a todos comenzar las clases con condiciones básicas similares.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que millones de niñas y niños de primarias públicas cuentan con la beca Rita Cetina. Agregó que los alumnos de secundaria recibirán ese mismo apoyo y que los jóvenes de educación media superior mantienen el correspondiente a su nivel.

Para este ciclo, las familias de estudiantes de primaria recibieron dos mil 500 pesos destinados a cubrir gastos como uniformes, útiles, tenis o zapatos. “No queremos que nadie salga de la escuela por un motivo económico”, sostuvo la mandataria.

Más de 28 millones de estudiantes de educación básica y media superior regresaron a clases este lunes en alrededor de 250 mil planteles del país, con la participación de más de 1.6 millones de docentes.

Activan plan de salud mental entre alumnos

| Por Elizabeth Hernández |

Con el inicio del ciclo escolar, el Gobierno federal implementó en las escuelas del país el programa de salud mental: El ABC de las Emociones, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria y de bachillerato.

La Presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha este lunes la estrategia de salud mental que incluye guías para alumnos, familias y docentes; brigadas del sector salud, asambleas con madres y padres de familia, capacitación para personal educativo y mecanismos de canalización para quienes requieran atención especializada.

El programa tiene el objetivo de ayudar y orientar a los jóvenes con situaciones que afecten su entorno o desarrollo personal, mediante pláticas informativas que se impartirán en las escuelas del país durante una hora a la semana. De este modo, los estudiantes contarán con la orientación de profesionales en temas como: salud mental, emociones, problemas familiares, convivencia y uso de redes sociales.

El dato: La edad de 14 a 18 años concentra la vulnerabilidad psicoemocional y riesgos psicosociales, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

Estas sesiones se realizarán cada lunes y, en una primera etapa, abarcarán tercero de secundaria y todos los grados de bachillerato, por lo que Sheinbaum Pardo dejó abierta la posibilidad de extenderlas después a otros niveles escolares.

“Si nos sentimos tristes, si nos sentimos preocupados, si tenemos un problema en casa, si nos da angustia. Todo lo que nos provoca algún problema en nuestras emociones, los lunes lo vamos a poder platicar en el salón de clase”, afirmó la mandataria federal al dirigirse a los alumnos y personal de la Secundaria Técnica Número 10 Artes Gráficas, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

El Gobierno federal planteó que la estrategia mantiene un enfoque preventivo, comunitario y territorial, dirigido principalmente a jóvenes de 14 a 18 años. La intención, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), consiste en fortalecer la comunicación entre estudiantes, docentes y familias, además de ofrecer herramientas para identificar cuándo una situación necesita atención adicional.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior (EMS), explicó que el programa aborda la relación de los adolescentes con teléfonos, plataformas digitales y redes sociales. Los materiales publicados incluyen contenidos sobre ansiedad, alteraciones del sueño, convivencia, vínculos personales y señales que permiten reconocer el momento en que resulta necesario pedir ayuda.

Como soporte para las sesiones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) produjo 16 millones de guías distribuidas entre los distintos integrantes de la comunidad escolar. De ese total, 7.5 millones corresponden a estudiantes, una cantidad similar llegará a madres, padres y personas cuidadoras, mientras un millón quedará en manos del profesorado. Además de los materiales impresos, las autoridades prepararon actividades didácticas, ejercicios individuales y colectivos, dinámicas de integración, juegos y sociodramas.

La funcionaria indicó que el contenido de la guía continuará bajo actualización y cada mes aparecerán nuevas herramientas didácticas para maestros en la plataforma digital del ABC de las Emociones.

“No se trata sólo de llegar a la hora de clase y decir: ‘a ver, ¿de qué hablamos?’”, sostuvo la Presidenta al explicar que el modelo cuenta con una metodología elaborada con profesionales en los temas, autoridades sanitarias e instituciones académicas, además de la participación de Mariana Pérez Gay, coordinadora de la Subsecretaría de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

El esquema contempla la capacitación del personal que labora con los adolescentes, informó Rodríguez Mora con el propósito de contar con herramientas para acompañar a los alumnos y detectar casos que demanden una intervención.

A la atención en el plantel se sumará la participación del sector salud. Brigadas médicas acudirán a las escuelas para reforzar el cuidado socioemocional y establecer canales hacia servicios especializados cuando un estudiante necesite apoyo.

“Si hubiera la necesidad de canalización, de atención, por eso el enlace tan fuerte también con el sector salud, para canalizar a quien necesite ayuda adicional”, explicó la subsecretaria.

Otro componente del programa integral de atención a adolescentes es la Línea de la Vida, servicio de urgencia psicológica y de acompañamiento disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través del número 800 911 2000. El Gobierno federal incorporó además opciones de mensajería mediante redes sociales para adolescentes que busquen orientación o requieran acompañamiento inmediato.

Fuera de los centros educativos, el ABC de las emociones también llegará a espacios comunitarios dirigidos a jóvenes. Rodríguez Mora anunció la apertura de 60 centros México Imparable en los próximos meses, donde integrarán actividades relacionadas con bienestar socioemocional, cultura y deporte.

Las familias también formarán parte del programa. Entre octubre y diciembre, las autoridades convocarán a asambleas informativas con madres, padres y cuidadoras, en escuelas de todo el país, para abordar herramientas de acompañamiento y mantener comunicación con adolescentes, especialmente en el bachillerato.

A partir del 23 de septiembre comenzarán visitas de servidores públicos a planteles para realizar actividades de lectura y convivencia. La estrategia parte de que la atención emocional no debe limitarse a una conversación entre alumno y profesor, sino involucrar a toda la comunidad.

Sheinbaum vinculó las experiencias de los, ahora adolescentes, en la pandemia de Covid-19 al recordar que esa generación pasó cerca de año y medio o dos años sin acudir regularmente a las aulas durante la infancia, periodo en el cual las formas de socialización se modificaron.

La Presidenta añadió que ese antecedente coincide ahora con una exposición mayor a teléfonos celulares y plataformas digitales. Según su planteamiento, ambos factores forman parte de las razones por las que su administración decidió impulsar un espacio de acompañamiento específico, dentro de la jornada escolar, para que los adolescentes expresen emociones y encuentren mecanismos de apoyo emocional.