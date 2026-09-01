‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum; cierra filas y descarta rupturas en la transformación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró filas en torno al proyecto de transformación que encabeza y aseguró que, pese a las presiones económicas internacionales y los desafíos internos, su gobierno mantiene rumbo, estabilidad y cohesión.

“Aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos. Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, afirmó durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, en el que también lanzó una defensa frontal de la soberanía nacional: “la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional, la Presidenta colocó nuevamente la soberanía como uno de los principales mensajes de su informe. Aseguró que México busca mantener el diálogo y la cooperación con todas las naciones, particularmente con Estados Unidos, pero sin renunciar a sus principios.

“Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios”, sentenció.

Sheinbaum afirmó que mientras tenga el honor de servir como presidenta defenderá “con toda firmeza” la soberanía, dignidad e independencia del país.

“Porque México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, enfatizó.

La presidenta insistió en que el proyecto que encabeza tiene como eje al pueblo y la defensa de la soberanía.

“México no se somete ni se detiene. México es libre, es soberano y avanza con dignidad con la fuerza de su pueblo”, afirmó.

Ante su gabinete legal y ampliado, gobernadores, empresarios e invitados especiales, la mandataria federal también informó que, mediante el programa México te abraza, se ha apoyado a más de 200 mil mexicanos que regresaron de Estados Unidos, con alimentos, traslado a sus comunidades, atención médica y psicológica y documentos de identidad.

En materia de seguridad, Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento desde el inicio de su administración, lo que equivale, dijo, a 44 homicidios menos cada día.

También afirmó que julio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo en 11 años, mientras que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto de 2018.

Entre octubre de 2024 y julio de 2026, informó, fueron detenidas 63 mil personas relacionadas con algún delito, entre ellas 207 objetivos prioritarios de grupos de la delincuencia organizada.

Durante ese mismo periodo fueron decomisadas 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga, además de que se desarticularon o desmantelaron 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Sheinbaum atribuyó estos resultados a los cuatro ejes de su estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre las instituciones federales, la Fiscalía y los gobiernos estatales.

La mandataria sostuvo que México avanza hacia una etapa de “prosperidad compartida”, con independencia, libertad y dignidad, y reivindicó los principios que, dijo, guían a su administración.

“Estoy convencida que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida. Con independencia, libertad y con mucha dignidad”, declaró.

En un mensaje de una hora con seis minutos de duración, la prsdienta Claudia Sheinbaum colocó la austeridad republicana como uno de los pilares de su administración y aseguró que el gobierno federal ha reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos respecto de 2024, sin afectar las áreas sustantivas.

“Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio”, afirmó.

La presidenta reivindicó también el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” como guía de su gobierno y destacó una inversión histórica cercana a un billón de pesos en programas de bienestar, además de las pensiones dirigidas a adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

En materia laboral, presumió que el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, lo que representa, de acuerdo con sus cifras, un incremento real de 154 por ciento. El salario promedio de la economía formal, agregó, alcanzó los 20 mil 212 pesos mensuales.

Frente a los cuestionamientos sobre el desempeño económico, Sheinbaum afirmó que México mantiene estabilidad pese al entorno internacional.

Como muestra de ello, reportó 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, una tasa de desempleo de 2.7 por ciento y un peso cercano a los 17 pesos por dólar.

Al definir la relación entre el poder público y la sociedad, Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá el respeto a las libertades y rechazó el uso de la fuerza contra quienes discrepen de su administración.

“No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto”, afirmó.

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FGR