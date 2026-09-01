Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Sigue EN VIVO el mensaje de la presidenta

Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno este martes 1 de septiembre, en un acto formal desde Palacio Nacional. La presidenta, en octubre, cumple dos años en el cargo.

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12:15 hrs. “Vamos mejor y tenemos rumbo, ¡que viva nuestra independencia! ¡Que viva México!”, concluye Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se ha consolidado un proyecto que nació desde abajo y pone en el centro la igualdad y la justicia.

Señaló que México no se somete, sino que es libre, soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y la mirada puesta en el futuro.

Afirmó que, precisamente por la lealtad a estos principios, su gobierno puede entregar buenas cuentas.

“Vamos mejor y tenemos rumbo”, concluyó

12:10 hrs. Defenderé con toda firmeza nuestra soberanía: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en materia de seguridad, se han alcanzado acuerdos de colaboración basados en principios como el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, el respeto y la confianza mutua, así como la cooperación sin subordinación.

Afirmó que México busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero advirtió que cooperación no significa sometimiento y amistad no significa renunciar a los principios del país.

“Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, afirmó.

Señaló que México es un país soberano y que “la soberanía no se entrega, no se negocia”.

12:05 hrs. Buscamos entendimiento con EU, pese a dificultades en relación; lamenta muerte de 17 connacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, en materia de política exterior, su gobierno ha mantenido los principios establecidos en la Constitución, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, las relaciones pacíficas, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Sobre la relación con Estados Unidos, reconoció que ha tenido dificultades, pero señaló que el gobierno mexicano ha tomado la decisión de buscar siempre el entendimiento.

Consideró que uno de los temas más dolorosos ha sido el trato que han recibido los mexicanos en Estados Unidos, particularmente por las detenciones y la muerte de 17 connacionales.

Afirmó que México ha interpuesto las denuncias correspondientes y dará seguimiento a los casos, además de que exigirá que se respeten los derechos humanos de los mexicanos.

Para mejorar la atención a los mexicanos en el exterior, informó que se transformó la atención consular, con procesos más simples y una atención más humana.

12:03 hrs. Destaca disminución de homicidios, detenciones y reforzamiento de la seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la paz y la tranquilidad son una prioridad para su gobierno.

Señaló que miles de elementos de las corporaciones federales de seguridad trabajan en los cuatro ejes de la estrategia de seguridad.

Informó que se ha logrado una disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de su gobierno, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día.

Destacó que 64 mil personas han sido detenidas desde el inicio de la administración.

Añadió que julio registró el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 11 años.

En lo que va de 2026, indicó, el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto a 2018.

También señaló que se han registrado disminuciones en delitos como robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas con disparo de arma de fuego, entre otros.

11:55 hrs. Avanza construcción de trenes, caminos...

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en materia de infraestructura carretera, se ha avanzado 88 por ciento en la repavimentación de las carreteras libres del país.

Señaló que se duplicó el presupuesto para caminos artesanales y que, junto con comunidades indígenas, se han construido 388 kilómetros de caminos.

Afirmó que el gobierno continúa con la recuperación de los trenes de pasajeros, a los que calificó como un sello de la Cuarta Transformación.

Destacó los avances del Tren Insurgente hacia Observatorio y del Tren Felipe Ángeles, en el tramo de Lechería al AIFA, que beneficiará a 3 millones de habitantes.

Añadió que avanzan los proyectos de los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Guadalajara y Salina Cruz-Ciudad Hidalgo, así como el Tren Maya de carga.

Informó que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros, mientras que Mexicana de Aviación ha trasladado a un millón de pasajeros.

Señaló que el AIFA transportó 3.6 millones de pasajeros durante el primer trimestre de 2026.

Añadió que el Corredor Interoceánico ha movilizado 2 millones de toneladas de carga.

11:50 hrs. Destaca que se avanza en soberanía energética

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está recuperando la soberanía energética de la nación.

Informó que, en dos años, se terminaron seis nuevas plantas de ciclo combinado y se completó el mantenimiento de ocho centrales hidroeléctricas.

Añadió que se han realizado 20 mil 307 obras de electrificación en comunidades apartadas.

Señaló que el objetivo es alcanzar 99.9 por ciento de electrificación nacional para 2030.

11:45 hrs. Mujeres llegamos a la Constitución, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay algo que la llena de orgullo como primera mujer presidenta: “las mujeres llegamos a la Constitución y a las decisiones fundamentales del país”.

Informó que este año se habrá llegado a mil y uno Centros Libres para las Mujeres en todo el país y que se han distribuido 27 millones de cartillas de los derechos de las mujeres.

Sobre los pueblos indígenas y afromexicanos, señaló que se ha iniciado una nueva etapa a partir de la modificación del Artículo 2° de la Constitución, que los reconoce como sujetos de derecho público, con todos sus derechos.

Informó que, en dos años, se han entregado 25 mil millones de pesos a 19 mil comunidades.

Añadió que se han restituido 13 mil hectáreas de tierras comunales.

11:40 hrs. Destaca avances en construcción de vivienda; se han asignado 90 mil

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno tiene como meta construir un millón 800 mil viviendas para familias de menores recursos.

Señaló que ya se han asignado 90 mil viviendas y que se han entregado 779 mil créditos, con una meta de 2.2 millones.

Afirmó que se ha corregido una de las mayores injusticias al lograr que cinco millones de familias dejaran de estar atrapadas en créditos impagables.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el programa de vivienda alcanzará a 12 millones de familias al finalizar el sexenio.

11:40 hrs. Combatimos retraso de décadas en sistema de salud nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en materia de salud se está recuperando un derecho que durante años fue abandonado y que se están revirtiendo décadas de abandono.

Informó que 24 estados se han incorporado al IMSS-Bienestar y que las consultas de especialidad en este sistema habrán crecido 106 por ciento respecto a 2022.

Señaló que, en tan solo dos años, se concluyeron 32 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Añadió que se habilitaron 650 quirófanos modernos y que, durante el sexenio, se construirán 152 nuevas unidades de salud, que aportarán 9 mil camas adicionales.

Afirmó que cada año se forman y contratan el doble de especialistas que durante el llamado “periodo neoliberal”.

Sobre el abasto de medicamentos, informó que se realizan compras consolidadas directamente con los proveedores.

También destacó la creación de los programas Rutas de la Salud y Salud Casa por Casa.

11:37 hrs. Destaca “momento histórico” en el deporte nacional y remarca logros de Mundial Social

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México vive un momento histórico en el deporte.

Señaló que el país alcanzó la mejor participación de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con deportistas que han conquistado los primeros lugares en distintas disciplinas.

Afirmó que estos resultados comienzan desde la base y que no son casualidad, sino producto del talento de las y los deportistas y del respaldo de un gobierno que entiende el deporte como un derecho y una herramienta de transformación.

Como parte de la celebración de la Copa Mundial de Futbol, informó que se desarrolló el Mundial Social, mediante el cual se construyeron 2 mil 200 canchas de futbol a nivel nacional y se recuperaron mil 196 espacios deportivos.

11:35 hrs. Reitera su compromiso con crear nuevos lugares para la educación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en 2026 se habrán creado 156 mil nuevos lugares en educación media superior.

Señaló que se llegará a 400 mil nuevos lugares para alcanzar la cobertura nacional de este nivel educativo en 2030.

En educación superior, informó que la Universidad Rosario Castellanos contará con 13 nuevas unidades académicas en todo el país.

Añadió que se habrán creado 245 mil 11 lugares adicionales en el sistema de universidades autónomas.

11:30 hrs. “Los jóvenes tienen que estar en la escuela”, enfatiza apoyo de becas para estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la transformación también se vive en las aulas y señaló que una beca puede hacer la diferencia entre continuar en la escuela o abandonarla.

Informó que 8 millones de estudiantes de primaria recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez.

Añadió que, al cierre de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios contarán con las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Afirmó que el gobierno continuará con la ampliación de las becas para estudiantes de educación superior.

11:25 hrs. Destaca alcance de programas sociales: “la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los programas sociales se sustentan en el humanismo mexicano, bajo una idea central: la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo.

Señaló que un apoyo, una beca o cualquier otro beneficio social no son concesiones del poder, sino una forma de reconocer el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos.

Informó que los Programas para el Bienestar llegarán a más de 42 millones de derechohabientes al cierre de 2026, con un billón de pesos destinados directamente al bienestar de la gente.

11:20 hrs. Sheinbaum destaca inversión en innovación

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se incrementó en 193 por ciento el apoyo a proyectos de investigación científica y en 70 por ciento las becas para estudiar en el extranjero.

También destacó el apoyo a proyectos de innovación nacional, entre ellos el mini vehículo eléctrico Olinia y el proyecto de constelación satelital Ixtli, entre otros.

11:15 hrs. Destaca avance del Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, al inicio de su gobierno, se presentó el Plan México.

Señaló que 25 de los parques industriales anunciados como meta ya se encuentran en operación.

11:15 hrs. Sheinbaum destaca logros económicos

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en estos dos años se han enfrentado dificultades internacionales, marcadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos y la guerra en Irán, que elevó los precios internacionales del petróleo.

Afirmó que, aun en estas difíciles condiciones, la economía mexicana permanece estable y continúa avanzando.

Destacó que se alcanzó un récord de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026.

Señaló que, durante el segundo trimestre de 2026, el PIB de México registró un crecimiento respecto al primer trimestre.

Añadió que se alcanzaron 60 millones de personas con empleo, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.7 por ciento.

La presidenta afirmó que la inflación mantiene una tendencia a la baja, gracias a los incentivos a los combustibles y a los acuerdos alcanzados.

Aseguró que no ha aumentado el precio de la gasolina regular ni del diésel, mientras que 24 artículos de la canasta básica no han incrementado su valor en términos reales.

Finalmente, destacó que el peso se mantiene fuerte y la balanza comercial es positiva.

11:12 hrs. Sheinbaum destaca “primavera laboral” para trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, desde 2019, las y los trabajadores viven una “primavera laboral”.

Señaló que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026. Esto es, dijo, 154 por ciento más en términos reales.

11:10 hrs. Sheinbaum destaca que su Gobierno promueve ejercicio de las libertades

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno promueve el ejercicio de las libertades y la democracia.

Aseguró que no se reprime al pueblo ni se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto, y que se respeta plenamente la libertad de manifestación.

“Esta es una transformación en la manera de entender el poder público”.

11:05 hrs. Comienza el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum

Después de entonar el Himno Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum inició el mensaje por el Segundo Informe de Gobierno.

“Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana”, destacó.

“Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso; no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios. Hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024 sin afectar las áreas sustantivas”, abundó.

Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno

Como lo mandata la Constitución, el primer día de septiembre el o la titular del Ejecutivo federal presenta su Informe de Gobierno, en donde rinde cuentas y expone los avances alcanzados en los 12 meses anteriores, en materia de infraestructura, seguridad, gasto público y otros rubros.

Claudia Sheinbaum presenta este martes 1 de septiembre de 2026 su Segundo Informe de Gobierno, a un mes de que se cumplan sus dos años como presidenta de México, cargo que asumió el 1 de octubre de 2024.

#2InformeDeGobierno | Fortalecemos la economía mexicana; el modelo de desarrollo con bienestar aumenta inversiones, genera empleos mejor pagados y contribuye a la prosperidad compartida. #HonestidadyResultados pic.twitter.com/rGdlgy17pd — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2026

De acuerdo con lo expuesto recientemente por el Gobierno de México, a dos años del inicio de la presente administración, se han alcanzado logros como un aumento en la inversión extranjera directa y en el salario mínimo, la reducción en la tasa de desempleo y la reducción de la inflación, entre otros indicadores económicos.

También, logros en materia de seguridad, como una reducción del 51 por ciento en el delito en homicidio doloso desde septiembre de 2024 hasta julio de 2026.

#2InformeDeGobierno | En 22 meses de gobierno, disminuimos 51 por ciento el homicidio doloso. Con coordinación y estrategia, mantenemos la tendencia a la baja en diversos delitos. #HonestidadyResultados pic.twitter.com/kZHR3RZzrn — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 30, 2026

De igual forma, el Gobierno de México ha destacado un aumento en los programas sociales, los cuales, asegura, han sido en beneficio de la población y, especialmente, de las capas menos favorecidas.

El Gobierno federal ha destacado que, durante la presente administración, 42 millones de personas reciben Programas para el Bienestar. También, que estudiantes de todos los niveles educativos reciben apoyos para sus estudios.

#2InformeDeGobierno | Adultos mayores, estudiantes, madres trabajadoras, campesinos, personas con discapacidad, mujeres y jóvenes son el corazón de Programas para el Bienestar.



Estos derechos se traducen en un billón de pesos anuales y llegan a 42 millones de personas.… pic.twitter.com/kiIgtVl8eo — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 29, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que su administración se rige bajo los principios de priorizar los intereses del pueblo y, también, defender la soberanía nacional.

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