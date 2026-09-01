Ellos son los invitados de Claudia Sheinbaum al Segundo Informe de Gobierno

¿Quiénes son los invitados al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha concentrado a una amplia variedad de personalidades de la política mexicana.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum presenta los resultados de su gobierno, el cual inició en 2024, en donde se convirtió en la primera mujer en ser elegida como presidenta de México.

En La Razón te contamos quienes son algunas de las personalidades que se encuentran al interior de Palacio Nacional este martes.

¿Quiénes son los invitados al Segundo Informe de Gobierno?

Entre las personalidades que arribaron a Palacio Nacional para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno se encuentran integrantes del gabinete, funcionarios, legisladores, representantes del Poder Judicial y figuras destacadas de distintos ámbitos.

Una de las invitadas que llamó la atención fue María Lorena Ramírez, maratonista rarámuri originaria de Guachochi, Chihuahua, quien llegó al recinto para presenciar el mensaje de la presidenta.

También arribó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien ingresó a Palacio Nacional previo al inicio del Segundo Informe de Gobierno. De igual forma varios de los mandatarios estatales se dieron cita en el recinto.

Entre los funcionarios relacionados con el deporte estuvo Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien acudió al recinto para acompañar a la mandataria durante el evento.

#AlMomento | 🔵Llegada de Rommel Pacheco a Palacio Nacional para el informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum



🎥 Arturo Merlín | Heraldo de México pic.twitter.com/1IcaqyOkwd — El Heraldo Estado de México (@elheraldoedomex) September 1, 2026

Asimismo, llegó Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien forma parte de los funcionarios invitados a la ceremonia.

Otro de los asistentes fue Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien arribó a Palacio Nacional para participar como invitado en el informe presidencial.

Por parte de Morena, estuvo presente Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, quien llegó al recinto para acompañar a Sheinbaum durante la presentación de los resultados de su administración.

La cultura también estuvo representada. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), arribó a Palacio Nacional acompañado de su esposa, Paloma Saiz.

Entre los asistentes también se observaron integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes llegaron caminando a Palacio Nacional para formar parte de la ceremonia.

En el ámbito legislativo y de salud estuvieron presentes Ignacio Mier, además de Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A la lista de funcionarios se sumó Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien también arribó al recinto para presenciar el mensaje de la presidenta.

🔴La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, es otra de las asistentes al Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.



“¡Contentos!”, dice a su llegada a Palacio Nacional.



📹Jorge Ricardo | @Reforma

pic.twitter.com/EWjjMLjIma — Azucena Uresti (@azucenau) September 1, 2026

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