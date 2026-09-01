CSP destaca solidez en economía, educación, salud... en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que su administración está transformando la vida pública del país y sostuvo que, pese a las presiones económicas internacionales, México avanza con estabilidad, mayor bienestar y una distribución más justa de la riqueza.

“Estoy convencida que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida. Con independencia, libertad y con mucha dignidad”, declaró durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno.

Desde el Patio de Honor del Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo de la defensa de la austeridad republicana uno de los ejes de su mensaje y aseguró que su administración ha reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos respecto de 2024, sin afectar las áreas sustantivas.

“Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio”, afirmó.

Sheinbaum también reivindicó el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” como guía de su gobierno y destacó una inversión histórica cercana a un billón de pesos en programas de bienestar, además de pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

En materia laboral, presumió que el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, un aumento real de 154 por ciento, mientras que el salario promedio de la economía formal alcanzó los 20 mil 212 pesos mensuales.

Frente a los cuestionamientos sobre el desempeño económico, la presidenta aseguró que el país mantiene estabilidad pese al entorno internacional. Reportó 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, una tasa de desempleo de 2.7 por ciento y un peso cercano a los 17 pesos por dólar.

🇲🇽📢 Claudia Sheinbaum presenta hoy su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde dará cuenta de los avances de su administración en seguridad, salud, vivienda, economía y empleo. https://t.co/rVBNFIVFvY #ClaudiaSheinbaum #SegundoInforme #México #GobiernoFederal pic.twitter.com/dK8WL0fXUJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2026

Sheinbaum cuestionó el modelo económico de las últimas décadas y defendió una mayor participación del Estado. “Todos sabemos que ese modelo fracasó en proveer bienestar”, sostuvo.

La presidenta también destacó los avances en educación, ciencia y tecnología, entre ellos la ampliación de becas, la creación del Bachillerato Nacional, la apertura de nuevos espacios educativos y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales.

Al defender su concepción del poder público, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá el respeto a las libertades y rechazó el uso de la fuerza contra sus adversarios. “No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto”, afirmó.

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FGR