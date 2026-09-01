Federico Döring presenta ‘informe real’ sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado federal del PAN, Federico Döring, presentó lo que calificó como el “informe real” sobre el estado que guarda la nación, un diagnóstico con el que buscó contrastar el balance oficial de la administración federal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Döring sostuvo que, frente a los resultados que el Gobierno federal destacará en su informe, existe “otra realidad” que, desde su perspectiva, está marcada por el bajo crecimiento económico, el incremento de la deuda, la crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), la inseguridad, las desapariciones y presuntos actos de corrupción.

“Imagínate que debes el doble de lo que debías hace ocho años, que ganas menos de lo que ganabas hace ocho años y que todos tus negocios están perdiendo dinero. Eso es México con Morena”, afirmó el legislador panista.

Döring utilizó como uno de sus principales argumentos el desempeño de la economía. Aseguró que el crecimiento promedio durante el gobierno de López Obrador fue de 1.1 por ciento y estimó en 0.8 por ciento el correspondiente al gobierno de Sheinbaum, cifras que contrastó con los promedios que atribuyó a las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El diputado del PAN, Federico Döring. ı Foto: Especial

El diputado también cuestionó el nivel de endeudamiento del país y afirmó que la deuda pasó de alrededor de 10 billones a 20 billones de pesos.

Otro de los ejes de su llamado “informe real” fue Pemex. Döring afirmó que la empresa petrolera ha recibido alrededor de 1.7 billones de pesos en apoyos públicos y que, pese a ello, mantiene una deuda superior a un billón de pesos, además de adeudos con proveedores.

También aseguró que las reservas probadas de petróleo del país alcanzarían para alrededor de 8.5 años, por lo que advirtió sobre el riesgo de que México enfrente una reducción de su disponibilidad petrolera si no se descubren y desarrollan nuevos yacimientos.

En materia de infraestructura, el panista cuestionó el desempeño del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sobre este último, afirmó que registró poco más de siete millones de pasajeros durante 2025, cifra que consideró insuficiente frente a las expectativas originales.

Los señalamientos forman parte de la crítica política que Döring ha mantenido contra el gobierno de Morena. En meses anteriores, el legislador también ha cuestionado públicamente el desempeño económico de la administración y el manejo de Pemex.

Pemex ı Foto: Especial.

El llamado “informe real” de Döring también colocó en el centro la crisis de seguridad. El legislador se refirió particularmente a Sinaloa y cuestionó al gobierno federal por lo que consideró una falta de control sobre la situación que enfrenta la entidad.

En este punto, lanzó acusaciones contra funcionarios y personajes políticos, además de cuestionar la actuación de Morena frente a la violencia y las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Döring también señaló la crisis de personas desaparecidas y afirmó que en México existen alrededor de 133 mil personas cuyo paradero se desconoce.

Como parte de su argumentación, mencionó el caso de Colima y aseguró que el número de personas desaparecidas se ha incrementado de manera considerable durante los años en que Morena ha gobernado la entidad.

El panista incorporó además a su discurso referencias al llamado “huachicol fiscal” y a presuntos actos de corrupción que, según sus acusaciones, involucran a integrantes del entorno político de Morena y de la familia del expresidente López Obrador.

“Estos son los saldos”, afirmó el legislador al cerrar su mensaje, con el que pretendió presentar “el verdadero informe de gobierno” de Claudia Sheinbaum, pero desde la óptica crítica del PAN.

Dejaré por aquí el informe REAL sobre el estado que guarda la nación con motivo del terrible segundo año de gobierno de @Claudiashein pic.twitter.com/kOdbLzS8fj — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) September 1, 2026

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