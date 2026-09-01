‘Hemos ejercido el Gobierno con honradez y austeridad republicana’: Claudia Sheinbaum

En sus primeras palabras en su mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana”,

“Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso; no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios. Hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024 sin afectar las áreas sustantivas”, abundó esta mañana desde el Patio Central en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ofrece este martes un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

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Desde el Patio de Honor, acompañada de cerca de 300 invitados, la Presidenta Claudia Sheinbaum presenta un balance de los logros y pendientes de su segundo año al frente de la Administración Pública Federal.

Por la realización de la ceremonia, la Presidenta Claudia Sheinbaum suspendió este martes su tradicional conferencia mañanera.

El mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum es pronunciado previo a la entrega del documento oficial, que esta tarde llevará al Congreso de la Unión la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a las 17:00 horas.

Al recinto fueron convocados esta mañana integrantes del Gabinete legal y ampliado, gobernadores, legisladores, dirigentes de partidos aliados, empresarios, representantes de pueblos originarios e invitados de diversos sectores.

El formato será similar al del Primer Informe en 2025, presentado el 1 de septiembre de 2025, en el mismo patio y ante alrededor de 300 asistentes. En aquella ocasión, el mensaje de Sheinbaum duró una hora con ocho minutos.

“Después nos vamos a todas las entidades de la República, de jueves a domingo, durante tres semanas o cuatro semanas”, anunció la Mandataria federal al adelantar la gira posterior al Informe.

El recorrido comenzará el jueves 3 de septiembre e incluirá las 32 entidades federativas.

🇲🇽📢 Claudia Sheinbaum presenta hoy su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde dará cuenta de los avances de su administración en seguridad, salud, vivienda, economía y empleo. https://t.co/rVBNFIVFvY #ClaudiaSheinbaum #SegundoInforme #México #GobiernoFederal pic.twitter.com/dK8WL0fXUJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta mañana en Palacio Nacional que su gobierno promueve el ejercicio de las libertades y la democracia.

Aseguró que no se reprime al pueblo ni se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto, y que se respeta plenamente la libertad de manifestación.

“Esta es una transformación en la manera de entender el poder público”.

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FGR