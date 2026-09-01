¿Quién era ‘El Wicho’ o el ‘R5’, capo abatido en Michoacán?

Luego de que el domingo se presumiera que Luis Enrique “N”, alias “R5” o “El Wicho” había sido abatido en un operativo realizado en Michoacán, la información fue confirmada este 1 de septiembre por las autoridades.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó por medio de sus redes sociales que durante un operativo realizado en Tocumbo dos hombres perdieron la vida.

De acuerdo con García Harfuch, “intregrantes de un grupo criminal agredieron con disparos de arma de fuego al personal militar”, por lo que al repeler el ataque dos de los agresores perdieron la vida.

Entre las dos personas se encontraba el “R5”, a quien identificaron como “líder del Cártel de Los Reyes y principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región”.

🚨 Omar García Harfuch confirmó el operativo en Tocumbo, Michoacán, donde fueron abatidos “El R5”, líder del Cártel de los Reyes, y otro integrante del grupo criminal. El capo era señalado por extorsionar a productores de aguacatehttps://t.co/XOmuQaxoyo#Michoacán #Seguridad… pic.twitter.com/YPl2Y2zb32 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2026

¿Quién era ‘El Wicho’?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, alias “Wicho”, “R5”, “Güicho” nació el 10 de noviembre de 1986, medía 1.73 metros y pesaba 77 kilogramos.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estadounidense identificó a “El Wicho” como el “jefe sicario del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos, una alianza de cárteles en Michoacán, México”.

El HSI comenzó una investigación sobre las actividades realizadas por Cárteles Unidos desde el 2019, incluyendo a la facción Los Reyes, por lo que determinaron que el dinero obtenido de la vena de narcóticos como metanfetamina, cocaína, fentanilo y cocaína era utilizado por Barragán.

Drug trafficking and weapons charges were filed against five top leaders of the Mexico-based Carteles Unidos — one of the world’s most dangerous cartels and a recently designated foreign terrorist organization.



$3M to $10M rewards are offered for these still-at-large… pic.twitter.com/kYP215CceJ — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 19, 2025

“El HSI determinó que Barragán utilizó las ganancias de la venta de estos narcóticos ilegales en Estados Unidos para financiar operaciones de combate contra el CJNG y la proyección de poder en su área de control en Michoacán”.

Precisaron que; con las ganancias del tráfico de sustancias, se adquirían armas pequeñas en Estados Unidos, se contrataban mercenarios colombianos y combatientes locales, se compraban armamento pesado, vehículos blindados y drones lanzadores de bomba.

Organigrama del Cártel de los Reyes, que opera en Michoacán - Un trabajo en proceso.



Y un gráfico que muestra las relaciones familiares con figuras del cártel.



Liders



Alfonso Fernández Magallon, alias “El Poncho”



Luis Enrique Barragán Chavez, alias “El R5” “El Wicho”



Jesús… pic.twitter.com/92Vuu4Aw6O — HEARST (@HEARST_BB) February 7, 2026

“El Wicho” fue señalado por estar al frente de operaciones de combate, por lo que aseveraron que era “un conocido sicario y líder militar”, que trabajaba estrechamente con otros elementos de Cárteles Unidos.

El “R5” contaba con una acusación formal por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego desde julio de 2023 en el Distrito de Columbia, y en 2025 se dio a conocer dicha acusación.

‘El Wicho’ o el ‘R5’ ı Foto: Redes Sociales

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena del líder del Cártel de Los Reyes.

Estados Unidos ofrecía recompensa por información que llevara a captura de "El R5". ı Foto: Especial

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