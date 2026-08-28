En Tonalá y Zapopan

Detienen en Jalisco a 5 presuntos integrantes de célula criminal, entre ellos ‘La Tía’, presunta líder

Autoridades federales detuvieron a cinco personas en Tonalá y Zapopan; aseguraron vehículos, dinero, celulares, computadoras y terminales de pago

Autoridades federales detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula criminal durante tres cateos en Jalisco.
Autoridades federales detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula criminal durante tres cateos en Jalisco. Foto: Gabinete federal de seguridad
Por:
Tania Gómez

Autoridades federales realizaron tres cateos en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco, que derivaron en la detención de cinco personas, entre ellas Ana “N”, alias “La Tía”, identificada como presunta líder de una célula delictiva.

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Ana “N”, alias “La Tía”, fue detenida y señalada como presunta líder de una célula delictiva.
Ana “N”, alias “La Tía”, fue detenida y señalada como presunta líder de una célula delictiva. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los cinco detenidos estarían relacionados con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes, presuntamente desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a Estados Unidos.

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Durante los cateos también fueron aseguradas dos camionetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y terminales de pago, como parte de las acciones contra la estructura de la organización criminal.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan afectar la capacidad de operación de los grupos delictivos y fortalecer las acciones de seguridad.

“Estas acciones debilitan las capacidades operativas de las organizaciones criminales y contribuyen a proteger la integridad y los derechos de las personas”, señalaron las autoridades.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los delitos señalados.

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