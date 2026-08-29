Advierten de riesgos por mochilas pesadas y estrés

Con el regreso a clases, además de los gastos en útiles y uniformes, madres y padres de familia deben prestar atención a dos factores que pueden afectar el bienestar de niñas, niños y adolescentes: el peso de las mochilas y el impacto emocional de retomar la rutina escolar.

Especialistas en salud han advertido que cargar una mochila demasiado pesada puede generar molestias musculares, alteraciones posturales y dolor en espalda, cuello y hombros, particularmente cuando el peso no corresponde a la edad y complexión del menor o cuando la mochila se utiliza incorrectamente.

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Se estima que entre 60 y 82 por ciento de los niños en edad escolar pueden presentar dolores o lesiones músculo-esqueléticas por el uso inadecuado o al exceso de peso en las mochilas.Samuel Carmona, ortopedista del hospital regional de zona 43 en Guanajuato, explicó que la recomendación es evitar que la mochila represente una carga excesiva y procurar que el peso se distribuya.

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Después de varias semanas de vacaciones, retomar horarios de sueño, levantarse temprano, cumplir tareas y regresar a las dinámicas escolares puede generar estrés, irritabilidad, preocupación o dificultades para adaptarse nuevamente, advirtió Paloma Manjarrez, psiquiatra infantil.

En México, entre 9 y 15 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar presentan trastornos de ansiedad generalizada o síntomas clínicos de ansiedad. Por ello, cuando los cambios emocionales son intensos y persisten, se debe escucharlos, permitirles expresar sus preocupaciones, estar atentos a cambios en su comportamiento y consultar con un profesional de la salud mental, para apoyar su adaptación.