Operativo en Michoacán

Suben a 12 los detenidos en operativo contra círculo cercano al ‘Tío Lako’

Tres nuevas capturas se sumaron a las nueve reportadas horas antes durante el despliegue federal en Tanhuato y Ecuandureo

Operativo en Michoacán suma 12 detenidos
Operativo en Michoacán suma 12 detenidos Foto: X: @EJTO_FAM_GN
Por:
Elizabeth Hernández

El operativo contra el círculo cercano de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, en Michoacán sumó tres nuevas detenciones, con lo que aumentó a 12 el número de personas capturadas durante el despliegue federal en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Las detenciones ocurrieron durante el seguimiento a la intervención que horas antes dejó nueve detenidos, entre ellos personas identificadas por las autoridades como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculadas con el grupo de Guerrero Martínez.

En esta nueva fase participaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Armada de México.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que definirán su situación jurídica y continuarán las investigaciones. El reporte no difundió sus identidades ni detalló las circunstancias de las detenciones.

El despliegue federal permanece activo en la zona después de la operación contra el entorno del “Tío Lako”. Las instituciones mantienen presencia en ambos municipios con el objetivo de preservar el orden, garantizar el libre tránsito y proteger a la población.

Hasta ahora, las autoridades no han informado que Guerrero Martínez se encuentre entre las nuevas personas bajo custodia.

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MSL

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