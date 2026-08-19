Reportan detención de integrantes de célula de ‘El Tío Lako’, ligada al CJNG en Michoacán

Un operativo desplegado durante la madrugada de este miércoles en el estado de Michoacán habría dejado como resultado la detención de integrantes de una célula relacionada con Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘El Tío Lako’, señalado en los reportes como vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información difundida por diversos medios, el principal objetivo de la intervención habría sido ‘El Tío Lako’; sin embargo, hasta el momento se ha sabe que él no fue capturado. Las autoridades tampoco han dado a conocer oficialmente el número ni las identidades de las personas detenidas.

La movilización de las fuerzas de seguridad derivó en una jornada de bloqueos y quema de vehículos que afectó distintos puntos de Michoacán. Los incidentes se extendieron por aproximadamente 25 ubicaciones de municipios como Quiroga, Tzintzuntzan, Coeneo, Zacapu, La Piedad, Zamora, Chilchota, Ecuandureo e Ixtlán.

Los primeros movimientos de las autoridades comenzaron durante las primeras horas del miércoles en diferentes puntos del estado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Sedena se encuentra realizando un operativo en Michoacán para detener a objetivos relevantes, razón por la que se dieron bloqueos y autos quemados en la entidad. #Sedena #Operativo #México #Bloqueo #Michoacán pic.twitter.com/kxu1DUdU1d — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 19, 2026

Las regiones de movilización son consideradas relevantes para el operativo debido a que los reportes ubican en ellas parte de la presunta base de operaciones de ‘El Tío Lako’ y su grupo. La intervención de las fuerzas federales ocurrió mientras comenzaron a registrarse afectaciones en carreteras, incluidos bloqueos e incendios de automotores.

Entre los puntos que registraron incidentes se encuentran Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, además de diversas rutas que conectan a Michoacán con Jalisco. La situación provocó el despliegue de elementos de seguridad para recuperar la circulación y mantener vigilancia en las zonas afectadas.

Aunque distintos reportes periodísticos señalan que integrantes de la célula habrían sido detenidos, la información permanece a la espera de confirmación oficial. Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad no ha presentado públicamente los detalles completos de la operación.

Las autoridades deberían precisar en las próximas horas cuántas personas fueron aseguradas, sus identidades y los posibles delitos por los que fueron detenidas. También se espera que informen si el operativo permitió asegurar armas, vehículos u otros objetos relacionados con las actividades del grupo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen presencia en distintos municipios de Michoacán, principalmente en las zonas donde se registraron bloqueos, vehículos incendiados y otras alteraciones a la circulación.

El objetivo inmediato del despliegue es restablecer el tránsito en las carreteras afectadas y reforzar la vigilancia, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el operativo.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Michoacán vive una jornada de tensión: bloqueos carreteros y vehículos incendiados fueron reportados en distintos puntos del estado, principalmente en la región de Zamora.



Conductores de unidades de carga habrían sido despojados de sus vehículos para… pic.twitter.com/gZOGyO1Y7G — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 19, 2026

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LMCT