Prevén liberar 1.8 millones de tortugas marinas en la costa de Michoacán

Los trabajos de vigilancia y cuidado de los nidos se extienden a lo largo de los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Michoacán se prepara para un evento natural significativo: la liberación de 1.8 millones de crías de tortuga marina en sus costas. Este esfuerzo, resultado del trabajo de 27 campamentos tortugueros y cientos de voluntarios, busca fortalecer la conservación de estas especies emblemáticas durante la actual temporada de desove.

La cifra proyectada representa un incremento respecto al año anterior, cuando más de 1.7 millones de crías fueron liberadas con éxito. Además, se estima que otros 5 millones de tortugas nacen de forma natural a lo largo de los 200 kilómetros de litoral michoacano, subrayando la riqueza biológica de la región.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la importancia de esta labor durante su visita al campamento tortuguero de Colola, en Aquila, conocido como la “capital mundial de la tortuga negra”. “Esta tarea involucra a comuneros, voluntarios y cuidadores, quienes participan activamente en la vigilancia de las playas y la recolección de huevos”, afirmó el mandatario.

El proceso es meticuloso y vital para la supervivencia de las crías. Los huevos son trasladados a viveros especiales para su incubación segura, protegiéndolos de depredadores y factores ambientales adversos. Posteriormente, las crías son liberadas al mar, dándoles una mayor oportunidad de supervivencia en sus primeras horas de vida.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, supervisó las labores en el campamento tortuguero de Colola, ubicado en el municipio de Aquila. ı Foto: Especial.

La Comisión de Pesca del Estado (Compesca) detalla que los 27 campamentos se distribuyen estratégicamente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. En estas localidades, alrededor de 450 voluntarios dedican su tiempo y esfuerzo a la protección de los nidos y las crías.

Michoacán es un santuario vital para tres de las siete especies de tortugas marinas que habitan los océanos del mundo: la tortuga golfina, la laúd y la negra. Cada una de ellas juega un papel crucial en el ecosistema marino y su conservación es fundamental para la biodiversidad global.

Esta estrategia de protección no solo asegura la supervivencia de las tortugas, sino que también fortalece la imagen de Michoacán como un estado comprometido con su patrimonio natural. La iniciativa invita a turistas y locales a ser testigos de este espectáculo natural, siempre siguiendo las recomendaciones de los guías para no interferir con el proceso.

La labor de conservación en Michoacán tiene una larga trayectoria, con décadas de esfuerzos dedicados a proteger estas especies milenarias. La colaboración entre gobierno, comunidades y sociedad civil es un pilar para garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la majestuosidad de las tortugas marinas en las costas mexicanas.

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JVR