Detienen a 21 en operativo en Chiapas, entre ellos Jorge Lara, Alexis Nucamendi y mandos policiales

Presidente y expresidente municipal de Suchiapa, Chiapas, fueron detenidos en Operación Enjambre; en total, cayeron 21 personas.

El operativo federal en el que resultaron detenidos Jorge Lara y Alexis Nucamendi, respectivamente presidente y expresidente municipal de Suchiapa, Chiapas, dejó un total de 21 personas capturadas, informó el Gabinete de seguridad federal.

A través de una breve publicación en redes sociales, el Gabinete de seguridad informó que el operativo, ejecutado en colaboración con fuerzas estatales en Suchiapa, derivó en la detención de un total de 21 personas, entre ellas mandos y elementos de la Policía municipal .

🚨 Jorge Lorenzo Lara, presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, y el expresidente municipal Alexis Nucamendi fueron detenidos por fuerzas federales durante la madrugada de este sábado.



📄 La información fue confirmada mediante las fichas del Registro Nacional de Detenciones de… pic.twitter.com/Qm6uPJ3g9z — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 3, 2026

Los detenidos están involucrados en “delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa”, informó el Gabinete.

“El Gobierno de México continuará trabajando con las autoridades estatales para combatir la corrupción y las redes de complicidad vinculadas con actividades delictivas”, se lee en la publicación.

En el operativo participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

En el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y… pic.twitter.com/aXuDz1ygZA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 3, 2026

Con ellas colaboraron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

El Gabinete federal de Seguridad agradeció la colaboración del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Investigaciones siguen su curso con responsabilidad: gobernador Eduardo Ramírez

En el mismo sentido, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que las investigaciones por las presuntas actividades ilícitas cometidas por los detenidos siguen su curso con responsabilidad, y pidió esperar información oficial de autoridades federales y estatales.

A través de un mensaje en X, Ramírez Aguilar aseguró que, en breve, el Gabinete de seguridad estatal en coordinación con autoridades federales, dará a conocer los resultados de dichas investigaciones, “así como la información correspondiente sobre los delitos que se hayan cometido”.

Sobre los hechos ocurridos en Suchiapa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con las autoridades federales, dará a conocer en breve los resultados de las investigaciones, así como la información correspondiente sobre los delitos que se hayan cometido.



Las investigaciones… — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) October 3, 2026

“Las investigaciones siguen su curso con responsabilidad y estricto apego a la ley ”, escribió el mandatario estatal.

Registro Nacional de Detenciones informó sobre captura

Inicialmente, la captura de Jorge Lara y Alexis Nucamendi fue informada por los medios de comunicación a partir de información disponible en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC.

De acuerdo con las fichas de los detenidos, la captura ocurrió la madrugada de este sábado en Suchiapa. El estatus más reciente de las capturas estaba “En traslado”.

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