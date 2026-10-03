Detienen a 21 en operativo en Chiapas, entre ellos Jorge Lara, Alexis Nucamendi y mandos policiales

El operativo federal en el que resultaron detenidos Jorge Lara y Alexis Nucamendi, respectivamente presidente y expresidente municipal de Suchiapa, Chiapas, dejó un total de 21 personas capturadas, informó el Gabinete de seguridad federal.
A través de una breve publicación en redes sociales, el Gabinete de seguridad informó que el operativo, ejecutado en colaboración con fuerzas estatales en Suchiapa, derivó en la detención de un total de 21 personas, entre ellas mandos y elementos de la Policía municipal.
Los detenidos están involucrados en “delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa”, informó el Gabinete.
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“El Gobierno de México continuará trabajando con las autoridades estatales para combatir la corrupción y las redes de complicidad vinculadas con actividades delictivas”, se lee en la publicación.
En el operativo participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.
Con ellas colaboraron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
El Gabinete federal de Seguridad agradeció la colaboración del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.
Investigaciones siguen su curso con responsabilidad: gobernador Eduardo Ramírez
En el mismo sentido, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que las investigaciones por las presuntas actividades ilícitas cometidas por los detenidos siguen su curso con responsabilidad, y pidió esperar información oficial de autoridades federales y estatales.
A través de un mensaje en X, Ramírez Aguilar aseguró que, en breve, el Gabinete de seguridad estatal en coordinación con autoridades federales, dará a conocer los resultados de dichas investigaciones, “así como la información correspondiente sobre los delitos que se hayan cometido”.
“Las investigaciones siguen su curso con responsabilidad y estricto apego a la ley”, escribió el mandatario estatal.
Registro Nacional de Detenciones informó sobre captura
Inicialmente, la captura de Jorge Lara y Alexis Nucamendi fue informada por los medios de comunicación a partir de información disponible en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC.
De acuerdo con las fichas de los detenidos, la captura ocurrió la madrugada de este sábado en Suchiapa. El estatus más reciente de las capturas estaba “En traslado”.
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