Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ejecutó una orden de aprehensión en el municipio de Ometepec donde se detuvo a Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, a quien se le aseguró armamento, municiones y droga.

Heriberto “N”, alias “Beto Zacualpan”, es presunto integrante del grupo delictivo “Los Rusos” y generador de violencia en la costa chica de Guerrero, además, es probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 1 de enero de 2023 en agravio de Remigio “N”, líder amuzgo, en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerrero.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

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FGR