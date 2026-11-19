Los temas de este jueves

Este jueves 19 de noviembre del 2026 desde la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR