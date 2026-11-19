La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que durante la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China se planteara el objetivo de conseguir una estabilidad estratégica.

Con referencia a las conclusiones preliminares del encuentro entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, Claudia Sheinbaum Pardo declaró durante su conferencia al término de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que le parece relevante hablar de la paz y prosperidad para todos los países.

“Muy importante la reunión entre el presidente Putin, el presidente Xi, el presidente Trump. Celebramos que haya ocurrido esta reunión, que se haya llevado a cabo y también celebramos una visión de paz y prosperidad para todo el mundo”, declaró.

En su balance de la participación que tuvo en esta cumbre, destacó el mensaje ante el APEC CEO Summit, con el que además de exponer los resultados del Plan México, instó a que todas las economías se relacionen bajo términos de cooperación que permitan el desarrollo de todos los países y no sólo el de unos cuantos.

“No es que un país crezca a costa de otros, sino por el contrario, que la prosperidad de un país atraiga la prosperidad de otros países. Y esa fue la el mensaje que trajimos en este caso a la APEC”, declaró.

En el marco del auge de la inteligencia artificial, refirió que ésta no puede tener preponderancia si aún no se consigue la disminución de población en pobreza.

“Inteligencia artificial, desarrollo tecnológico tiene que ver necesariamente con la calidad de vida de las personas. No podemos hablar del desarrollo de la inteligencia artificial si esta no pasa por la disminución de la pobreza, de las desigualdades en el mundo entero. Y esa es la visión que tiene México y es la visión que queremos que se comparta con todo el mundo”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que esta visión de cooperación yace en la Constitución Política, y que es lo que hace que para México el desarrollo de un país no deba significar pasar por encima de otros.

“Esta APEC tiene lleva por nombre prosperidad compartida, entre otros de los ejes que se trataron. Y es una visión que, en efecto, es una visión común. Nosotros buscamos dentro de nuestro país que la prosperidad alcance a todas y a todos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR