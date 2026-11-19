La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera que México y Estados Unidos concreten la firma de un acuerdo comercial bilateral a mediados de diciembre, lo cual fue uno de los alcances obtenidos durante su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China.

Al término de sus actividades en esta cumbre, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un balance del que destacó la reunión sostenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que uno de los acuerdos no sólo fue reunirse nuevamente entre el 14 y 15 de diciembre en Mar-A-Lago, Florida, para la Cumbre del G20, sino la posibilidad de que en este encuentro se cierre el convenio comercial.

“Fue una reunión muy cordial y quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-A-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México… La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, subrayó Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Shenzhen, China.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la interacción comercial entre ambos países ha sido trabajada durante más de un año y es un asunto que interesa en ambos lados de la frontera.

“Esencialmente el tema comercial. A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles. Y para ello hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés. Entonces, esperamos poder llegar a un acuerdo muy pronto”, reafirmó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en la conversación se plantearon los avances obtenidos en estas negociaciones, como la solución que México dio a las más de 50 barreras arancelarias que el gobierno estadounidense advirtió.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó la solicitud para que el republicano reduzca los aranceles que impuso al acero, aluminio y a la industria automotriz, por motivos de “seguridad” amparándose en la Sección 232 de su Ley de Expansión Comercial; sin embargo, comentó que por ahora no se pueden brindar más detalles, aunque aseguró que se tiene un avance considerable.

“Por otro lado pues está el tema de los aranceles de la 232 en donde vamos muy avanzados, pero todavía no podemos dar mayor información de cuáles son los acuerdos, dado que seguimos platicando sobre ello. Pero sí que vamos muy avanzados, eso sí lo podemos decir”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo refirió que esta negociación de un acuerdo bilateral no implica que el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá concluya, ya que este permanecerá vigente por diez años más y en cualquier momento de este periodo se podrá renovar para que dure otros 16.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que los tratados bilaterales que Estados Unidos formula por separado con sus socios norteamericanos se deben precisamente a la imposición de aranceles relacionada a la sección 232.

En cuanto al reclamo de Trump sobre un déficit comercial que ve en su país respecto a México, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que a pesar de ello nuestro país es el comprador principal de productos originarios de la Unión Americana.

Entre las adquisiciones, Claudia Sheinbaum Pardo destacó, se encuentra un incremento a las exportaciones de electrónicos derivado del “boom” que se observa en la industria estadounidense respecto a la inteligencia artificial y la construcción de los centros de datos, los cuales son considerados como clave para que México se convirtiera en un centro importante de las exportaciones.

Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el acercamiento que tuvo con el presidente de China, Xi Jinping incida negativamente en la relación con Estados Unidos, recordando que el tratado comercial e integración económica que se tiene con este país es de amplio alcance.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no se abordaron temas de seguridad, migración ni otros asuntos de interés “cotidiano”, porque esos son atendidos en otras mesas de trabajo bajo la coordinación del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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