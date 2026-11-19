EL DATO: AL CIERRE de esta edición, la Presidenta Sheinbaum participaba en la sesión plenaria de la APEC, bajo el lema “construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”. Su actuación incluiría la postura del país sobre el desarrollo compartido y la caída de tensiones comerciales

En medio de una nueva tensión arancelaria entre México y Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar la relación comercial entre ambos países. Al término del encuentro, que duró 20 minutos, la mandataria aseguró que “el terreno está avanza” en las negociaciones avanzan.

Ambos mandatarios aprovecharon su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, para conversar sobre los temas comerciales pendientes entre sus gobiernos.

EL TIP: SHEINBAUM ADELANTÓ el martes que uno de los asuntos que buscaría abordar con Trump era la situación del T-MEC y los avances de las negociaciones comerciales.

Durante la Mañanera del Pueblo, realizada mediante una videollamada, Sheinbaum Pardo informó que presentó a Trump los avances de las negociaciones que han sostenido los equipos económicos de ambos países. Describió la reunión como agradable y aseguró que el presidente estadounidense se mostró de buen ánimo.

“Tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump… Son buenas noticias. Y nada en particular que podamos decirles, pero sí de que vamos muy bien”, declaró.

Los dos jefes de Estado acordaron reunirse nuevamente durante la cumbre del G20, principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política, que se realizará 14 y 15 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida, Estados Unidos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que los equipos de ambos gobiernos han celebrado 56 reuniones técnicas y que las negociaciones comerciales se encuentran en una etapa avanzada. También destacó la relación de respeto y cordialidad entre Sheinbaum y Trump.

“El terreno está avanzado y, pues, debo decir que hay, de parte del presidente Trump, una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta. Y estamos muy orgullosos de que se desarrolle nuestra presidenta y el terreno que ha logrado ganar para México con el presidente Trump”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, coincidió en que el diálogo con Estados Unidos se mantiene en un ambiente de respeto. Añadió que México también trabaja para fortalecer sus relaciones con otros países y ampliar su presencia internacional.

“La relación se sigue dando en un espacio de diálogo, de mucho respeto. Y que, además de la relación con Estados Unidos, seguimos dialogando también con un grupo de países muy amplio, y con todos estamos avanzando en profundizar las relaciones que tiene México, relaciones de amistad con todo el mundo, en todas las regiones; en este caso en la región del Pacífico, empezando por nuestros anfitriones aquí en China”, dijo.

Ésta fue la tercera ocasión en que Sheinbaum y Trump coincidieron y conversaron presencialmente. La primera ocurrió a principios de diciembre pasado, durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026, al que también asistió el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Posteriormente, se encontraron en la final del torneo, en julio de este año.

La reunión en China ocurrió en medio de una nueva amenaza comercial de Trump, quien advirtió que podría duplicar los aranceles aplicados a los productos mexicanos si el Gobierno de México no contiene la llegada de migrantes a Estados Unidos. El amago se produjo después de la derrota de su partido en las recientes elecciones intermedias, un resultado que ha generado preocupación en el mandatario estadounidense.

Ante esa advertencia, el Gobierno mexicano sostuvo que ninguna de las 24 caravanas migrantes que han intentado llegar a la frontera norte desde el regreso de Trump a la Casa Blanca consiguió alcanzar ese objetivo.

En otro momento de su balance, Sheinbaum Pardo afirmó que México atraviesa un momento “especial”, debido al interés internacional que, aseguró, existe por el país.

“Y todo mundo quiere saber de México. Es un momento muy especial para nuestro país y México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo”, declaró.

La Presidenta también informó que se reunió con el mandatario de Vietnam, Tô Lâm, y visitó el Hospital Popular del Distrito de Nanshan para conocer cómo se utiliza la inteligencia artificial en los servicios de salud. Explicó que busca analizar ese modelo para una posible aplicación en el sistema mexicano, así como fortalecer la cooperación con China.

Sheinbaum se dijo orgullosa de representar a México en el foro. Durante la fotografía oficial de los participantes, ocupó un lugar en la primera fila, cerca del presidente anfitrión, Xi Jinping. La mandataria mexicana apareció a su izquierda, en el cuarto sitio, junto a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Corea del Sur, Lee Jae Myung, e Indonesia, Prabowo Subianto.

La llegada de Donald Trump a Shenzhen, China, marcó la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde coincidieron los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

Donald Trump recibió un trato especial de Xi Jinping, quien lo esperó personalmente en el aeropuerto. Es la primera vez que el presidente chino recibe de esa manera a un mandatario visitante desde que asumió el cargo. Ambos se abrazaron brevemente antes de dirigirse a sus vehículos oficiales. El recibimiento correspondió al gesto que el magnate tuvo con el líder chino en septiembre, cuando lo recibió en la Base Conjunta Andrews, en Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News, el republicano calificó la recepción como una victoria política, incluso antes de reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin. “Es un gran presidente, uno de los grandes presidentes de China, y nunca ha ido al aeropuerto a recibir a nadie”, expresó. “Es una gran victoria para nosotros. También es una gran victoria para China”, afirmó.

EL DATO: LA APEC reúne a 21 economías de Asia-Pacífico. Al cierre de la cumbre se espera una declaración conjunta, aunque persisten diferencias sobre comercio, tecnología y seguridad.

El mandatario estadounidense contrastó el trato que recibió con el de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien llegó sin una ceremonia similar. La diferencia ocurre en medio de las tensiones entre Tokio y Pekín por las declaraciones de la funcionaria sobre una posible intervención militar japonesa ante una acción china contra Taiwán.

MAYOR APERTURA. Antes de la llegada de Donald Trump, Xi Jinping presentó a China como defensora del comercio abierto y de una mayor integración económica regional. Durante la sesión plenaria de la APEC, cuestionó el proteccionismo y pidió eliminar obstáculos a la circulación de bienes, servicios e inversiones. “Debemos defender el libre comercio y la inversión abierta”, afirmó.

También propuso ampliar la cooperación en Inteligencia Artificial, energías limpias y tecnología digital, así como fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. También anunció una aportación de 20 millones de dólares para proyectos de cooperación de la APEC y la creación de un Centro de Investigación de la Comunidad Asia-Pacífico en Shenzhen.

Sus declaraciones estuvieron marcadas por las diferencias comerciales con Washington, que anunció nuevas restricciones al acceso chino a chips avanzados para Inteligencia Artificial, incluidos productos de Nvidia.

Los países occidentales cuestionan el modelo económico chino porque consideran que favorece a sus industrias manufactureras y genera grandes superávits comerciales. Mientras que China sostiene que continuará con sus inversiones industriales y tecnológicas, reducirá aranceles y ampliará el acceso a su mercado.

MÁS DESARROLLO. Por su parte, el mandatario ruso, Vladimir Putin, defendió a Moscú frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados tras la invasión de Ucrania en 2022.

Afirmó que las restricciones no han conseguido frenar el desarrollo ruso y destacó el peso económico de Asia-Pacífico. “Hoy Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía global, en el principal núcleo industrial y tecnológico del planeta”, declaró. Señaló que las economías de la APEC representan más de 60 por ciento del producto interno bruto mundial y la mitad del comercio internacional de mercancías.

También aseguró que la participación del dólar y el euro en los pagos por las exportaciones rusas cayó de 85 por ciento en 2021 a 9.0 por ciento en la actualidad. Asia-Pacífico concentra ahora 53 por ciento del comercio exterior de Rusia.

EL TIP: VLADIMIR PUTIN ha sido marginado por Occidente desde que desencadenó el ataque a Ucrania en 2022.

DEBEMOS defender el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos a la libre circulación de los factores de producción, garantizar el movimiento fluido de la economía y abrir más espacio para el crecimiento económico en Asia-Pacífico XI JINPING, Presidente de China



Para ampliar sus intercambios, propuso modernizar el ferrocarril transiberiano, ampliar los puertos rusos del Pacífico y desarrollar la Ruta Marítima del Norte. Además, invitó a los socios regionales a utilizar su infraestructura logística.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. En su intervención, Donald Trump defendió el desarrollo de la Inteligencia Artificial y rechazó las regulaciones que puedan frenar a esa industria. “Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos negativos y debemos tener mucho cuidado”, expresó.

Aseguró que su gobierno no permitirá controles que limiten el crecimiento tecnológico. También destacó la fortaleza económica de Estados Unidos y recordó que su país ha sido una potencia del Pacífico durante cientos de años.

7 Reuniones han tenido Trump y Putin en diferentes ocasiones

EL ENCUENTRO. La reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se lleva a cabo este jueves. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que los presidentes también contemplan un encuentro bilateral entre los mandatarios ruso y estadounidense. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, señaló que se reservó una hora para la conversación trilateral.

Donald Trump insinuó la posibilidad de abordar la desnuclearización durante sus reuniones, aunque pareció reconocer la dificultad de persuadir a otros países para que renuncien a sus arsenales.

Entre los asuntos que abordarían están la guerra entre Rusia y Ucrania, en Irán, el comercio, la IA y las armas nucleares. Al cierre de esta edición, daba inicio la reunión entre el magnate y el ruso, a quien llamó “amigo”. “¿Quién es él? Es mi amigo”, dijo.