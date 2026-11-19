LOS LÍDERES posan durante la Cumbre de la APEC en Shenzhen, China, ayer.

La llegada de Donald Trump a Shenzhen, China, marcó la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde coincidieron los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia.

Donald Trump recibió un trato especial de Xi Jinping, quien lo esperó personalmente en el aeropuerto. Es la primera vez que el presidente chino recibe de esa manera a un mandatario visitante desde que asumió el cargo. Ambos se abrazaron brevemente antes de dirigirse a sus vehículos oficiales. El recibimiento correspondió al gesto que el magnate tuvo con el líder chino en septiembre, cuando lo recibió en la Base Conjunta Andrews, en Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News, el republicano calificó la recepción como una victoria política, incluso antes de reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin. “Es un gran presidente, uno de los grandes presidentes de China, y nunca ha ido al aeropuerto a recibir a nadie”, expresó. “Es una gran victoria para nosotros. También es una gran victoria para China”, afirmó.

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EL DATO: LA APEC reúne a 21 economías de Asia-Pacífico. Al cierre de la cumbre se espera una declaración conjunta, aunque persisten diferencias sobre comercio, tecnología y seguridad.

El mandatario estadounidense contrastó el trato que recibió con el de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien llegó sin una ceremonia similar. La diferencia ocurre en medio de las tensiones entre Tokio y Pekín por las declaraciones de la funcionaria sobre una posible intervención militar japonesa ante una acción china contra Taiwán.

MAYOR APERTURA. Antes de la llegada de Donald Trump, Xi Jinping presentó a China como defensora del comercio abierto y de una mayor integración económica regional. Durante la sesión plenaria de la APEC, cuestionó el proteccionismo y pidió eliminar obstáculos a la circulación de bienes, servicios e inversiones. “Debemos defender el libre comercio y la inversión abierta”, afirmó.

También propuso ampliar la cooperación en Inteligencia Artificial, energías limpias y tecnología digital, así como fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. También anunció una aportación de 20 millones de dólares para proyectos de cooperación de la APEC y la creación de un Centro de Investigación de la Comunidad Asia-Pacífico en Shenzhen.

Sus declaraciones estuvieron marcadas por las diferencias comerciales con Washington, que anunció nuevas restricciones al acceso chino a chips avanzados para Inteligencia Artificial, incluidos productos de Nvidia.

Los países occidentales cuestionan el modelo económico chino porque consideran que favorece a sus industrias manufactureras y genera grandes superávits comerciales. Mientras que China sostiene que continuará con sus inversiones industriales y tecnológicas, reducirá aranceles y ampliará el acceso a su mercado.

MÁS DESARROLLO. Por su parte, el mandatario ruso, Vladimir Putin, defendió a Moscú frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados tras la invasión de Ucrania en 2022.

Afirmó que las restricciones no han conseguido frenar el desarrollo ruso y destacó el peso económico de Asia-Pacífico. “Hoy Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía global, en el principal núcleo industrial y tecnológico del planeta”, declaró. Señaló que las economías de la APEC representan más de 60 por ciento del producto interno bruto mundial y la mitad del comercio internacional de mercancías.

También aseguró que la participación del dólar y el euro en los pagos por las exportaciones rusas cayó de 85 por ciento en 2021 a 9.0 por ciento en la actualidad. Asia-Pacífico concentra ahora 53 por ciento del comercio exterior de Rusia.

EL TIP: VLADIMIR PUTIN ha sido marginado por Occidente desde que desencadenó el ataque a Ucrania en 2022.

DEBEMOS defender el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos a la libre circulación de los factores de producción, garantizar el movimiento fluido de la economía y abrir más espacio para el crecimiento económico en Asia-Pacífico XI JINPING, Presidente de China



Para ampliar sus intercambios, propuso modernizar el ferrocarril transiberiano, ampliar los puertos rusos del Pacífico y desarrollar la Ruta Marítima del Norte. Además, invitó a los socios regionales a utilizar su infraestructura logística.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. En su intervención, Donald Trump defendió el desarrollo de la Inteligencia Artificial y rechazó las regulaciones que puedan frenar a esa industria. “Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos negativos y debemos tener mucho cuidado”, expresó.

Aseguró que su gobierno no permitirá controles que limiten el crecimiento tecnológico. También destacó la fortaleza económica de Estados Unidos y recordó que su país ha sido una potencia del Pacífico durante cientos de años.

7 Reuniones han tenido Trump y Putin en diferentes ocasiones

EL ENCUENTRO. La reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se lleva a cabo este jueves. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que los presidentes también contemplan un encuentro bilateral entre los mandatarios ruso y estadounidense. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, señaló que se reservó una hora para la conversación trilateral.

Donald Trump insinuó la posibilidad de abordar la desnuclearización durante sus reuniones, aunque pareció reconocer la dificultad de persuadir a otros países para que renuncien a sus arsenales.

Entre los asuntos que abordarían están la guerra entre Rusia y Ucrania, en Irán, el comercio, la IA y las armas nucleares. Al cierre de esta edición, daba inicio la reunión entre el magnate y el ruso, a quien llamó “amigo”. “¿Quién es él? Es mi amigo”, dijo.