UNA OFICINA de Google en San Francisco junto al puente de la Bahía, ayer.

CHATGPT, CLAUDE, Gemini y Grok fueron capaces de elaborar planes para cometer ataques terroristas en Estados Unidos, incluidos atentados con explosivos y agresiones contra la red eléctrica, reveló ayer un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

Las pruebas encubiertas demostraron que las cuatro plataformas generaron propuestas en menos de 12 horas. Dos diseñaron planes con explosivos para causar numerosas víctimas y otras dos plantearon ataques contra instalaciones eléctricas con drones o armas de fuego.

Ante los resultados, la senadora demócrata Maggie Hassan, próxima presidenta del Comité de Seguridad Nacional del Senado, anunció audiencias sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial. “Tenemos que actuar ya”, declaró y advirtió que la amenaza para la seguridad pública dejó de ser teórica.

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La GAO señaló que estas herramientas permitieron desarrollar en horas planes que requerirían semanas o meses de investigación. Además, los investigadores lograron evadir mecanismos de seguridad de algunas plataformas para obtener información peligrosa.

Anthropic, Google, OpenAI y SpaceXAI dijeron que trabajan para mejorar la protección de sus modelos. Google señaló que utilizaron versiones anteriores, y Anthropic dijo que usuarios obtienen contenido dañino al disfrazar solicitudes.