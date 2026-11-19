El gobierno de Estados Unidos descartó ayer que la cadena de interrupciones tecnológicas registrada durante la última semana responda a un ataque coordinado o patrocinado por otro país, aunque las fallas en servicios de aviación, bancos y plataformas digitales provocaron preocupación entre la población y críticas a la administración de Donald Trump.

El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, aseguró ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que una investigación identificó problemas aislados relacionados con tareas de mantenimiento y cambios técnicos.

EL DATO: JAY CLAYTON describió los procedimientos de mantenimiento rutinario incluyen parches de software, actualizaciones del sistema y reemplazo de hardware, los cuales pueden reiniciarse.

“El pueblo estadounidense debería hacernos estas preguntas”, reconoció al admitir que la coincidencia de los incidentes genera preguntas. Sin embargo, sostuvo que no existen pruebas de una operación coordinada.

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Los incidentes afectaron, entre otros servicios, a Microsoft Outlook, cuya interrupción también impactó temporalmente la red de la Agencia de Seguridad Nacional. Además, hubo problemas bancarios en JPMorgan Chase, retrasos en unos 150 vuelos de United Airlines y fallas en servicios de Apple, incluidos iCloud y Apple Pay.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró desde Manila que no existe evidencia de que los apagones estén relacionados o hayan sido provocados por actores malintencionados.

LA CULPA. En tanto, el director de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, asumió la responsabilidad por la suspensión del viernes, que afectó a más de un millón de pasajeros y trabajadores de aerolíneas. ”Soy el máximo responsable. Asumo toda la responsabilidad”, declaró durante una conferencia organizada por Airlines for America y The Hill.

“Asumo toda la responsabilidad. Me gustaría que dejaran en paz al secretario; él tiene mucho trabajo por delante. A mí es a quien contrataron para llevar esto a cabo. Así que échenme la culpa a mí, ya que hace falta culpar a alguien. Échenme la culpa a mí”. Bryan Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, enfrentan cuestionamientos por la modernización del antiguo sistema de control aéreo. El Departamento de Transporte recibió una primera partida de 12 mil 500 millones de dólares, pero Duffy solicitó al Congreso otros 50 mil millones.

LA EMERGENCIA. Las interrupciones también provocaron compras de pánico en Costco. Según la firma de inversión Mizuho Securities, los consumidores comenzaron a abastecer sus despensas y adquirir generadores y otros artículos de emergencia.

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El analista David Bellinger atribuyó el aumento de las ventas a la caída de Microsoft Outlook, la suspensión de vuelos y las versiones sobre posibles amenazas difundidas en redes sociales. Hasta el domingo por la noche, 21 de los 26 generadores de alto precio que Costco ofrecía en línea estaban agotados.

David Bellinger elevó el precio objetivo de las acciones de la cadena de mil 100 a mil 150 dólares y consideró que Walmart y Sam’s Club también podrían beneficiarse del acaparamiento.

John D’Arcy, profesor de la Universidad de Temple e investigador de ciberseguridad, explicó a CBS News que la dependencia de sistemas aumenta el impacto de cualquier falla.