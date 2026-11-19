LOS PORTAAVIONES de EU Theodore Roosevelt y George Washington, en el Mar Arábigo, ayer.

EL DIRECTOR de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, advirtió ayer que las amenazas de Irán contra ciudadanos y personal estadounidense, tanto dentro como fuera del país, aumentaron sustancialmente, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Jay Clayton aseguró que los servicios de inteligencia mantienen sus esfuerzos para detectar y frenar posibles planes iraníes.

EL TIP: DONALD TRUMP dijo que no necesita ayuda de China ni Rusia para poner fin a la guerra contra Irán, ambos países se abstuvieron de intervenir militarmente en el conflicto.

“Nuestras mujeres y hombres en el extranjero, nuestras mujeres y hombres aquí en Estados Unidos, están bajo mayor amenaza”, declaró.

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El funcionario había advertido, en un memorando conocido por Reuters el mes pasado, que Teherán intensificó sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense y que algunos planes contra ciudadanos de ese país habían alcanzado etapas avanzadas.

La preocupación aumentó tras un reporte de CNN que citó evaluaciones de inteligencia sobre la posibilidad de que Irán prepare un ataque con una bomba sucia en Washington. Cuestionado al respecto, Jay Clayton evitó referirse a un plan específico, pero reconoció que las amenazas con armas de destrucción masiva contra civiles existen desde hace tiempo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que no considera que exista una amenaza inminente contra la capital estadounidense. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró el martes que su gobierno toma en serio la posibilidad de un ataque iraní.

Por su parte, Teherán rechazó las acusaciones y calificó las publicaciones de medios estadounidenses como parte de una “campaña calculada de desinformación” para justificar nuevas agresiones y crímenes de guerra.

1,500 O 2,500 misiles tiene Irán a pesar de los daños de EU

En un comunicado, la Misión Permanente iraní ante la ONU negó cualquier plan para atacar con una bomba sucia a integrantes del gobierno de EU y cuestionó la información de The New York Times sobre presas iraníes.