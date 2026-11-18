Ana Lívia Alves falleció de forma repentina el 16 de noviembre de 2026; la querida influencer tenía 25 años. La noticia conmocionó profundamente a sus familiares, amistades y a toda la comunidad del rodeo en Brasil.

Sus seguidores le han rendido homenaje y han expresado en redes sociales su dolor tras conocerse la trágica noticia. En La Razón te contamos quién era esta famosa figura de Internet y cómo murió.

¿Quién era Ana Lívia Alves, la querida influencer brasileña, y de qué murió?

Ana Lívia Alves era una joven brasileña de 25 años; era estudiante de medicina, empresaria e influencer digital. Acumula más de 52 mil seguidores en Instagram.

Era hija del empresario Cesinha Alves, propietario del Haras Canindezinho, ubicado en el municipio de Caucaia, Ceará, Brasil. La creadora de contenido estaba relacionada con el mundo de la vaquejada, un deporte tradicional brasileño similar al rodeo.

Ana Lívia Alves perdió la vida el lunes 16 de noviembre tras sufrir un grave accidente de tránsito en la carretera BR-020, en Ceará, mientras viajaba desde Fortaleza hacia Canindé bajo una intensa lluvia que provocó que su vehículo volcara varias veces y que ella saliera proyectada.

Aunque recibió atención médica de emergencia, no sobrevivió a las lesiones y fue trasladada al Hospital de Caridade, donde murió.

¿Cómo fue anunciada la muerte de Ana Lívia Alves?

La Arena Canindezinho, propiedad padre de la influencer, confirmó el fallecimiento de Ana Lívia Alves a través de una publicación en redes sociales. “Hoy, Arena Canindezinho lamenta el fallecimiento de Ana Lívia Lima Alves. Una joven llena de sueños, planes, y toda una vida por delante”, se lee en el comunicado.

Además, se solidarizaron con los padres de la joven. “En estos momentos de profunda tristeza, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, Cesinha Alves y Ana Silvia, familiares y amigos”, expresaron.

Además, hace unas horas, se anunció la cancelación de la etapa de diciembre de Arena Canindezinho, donde se realizan eventos de vaquejada, un deporte tradicional brasileño similar al rodeo.

“Con pesar les informamos que por fuerza mayor se CANCELA la etapa de diciembre de Arena Canindezinho. Pedimos disculpas a todos los competidores, socios, patrocinadores y el público que estuvieron con nosotros en esta programación. Estamos de luto”, informaron.

Te puede interesar: