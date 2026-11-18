Un juez del Tribunal Superior español abrió una investigación contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia presentada por dos exempleadas en la que alegaban delitos sexuales, trato degradante y agresión, según informó una sentencia judicial vista por The Associated Press este miércoles.

El grupo de derechos humanos Women’s Link Worldwide presentó la denuncia en nombre de las dos mujeres, quienes señalaron que Iglesias las había agredido sexual y físicamente en 2021 en sus residencias caribeñas donde trabajaban. Esto siguió a una investigación conjunta sobre la supuesta mala conducta de Iglesias por parte del medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univision.

AP envió un correo electrónico solicitando comentarios del abogado de entretenimiento con sede en Miami, Russell L. King, cuya página web lista a Iglesias entre sus clientes, pero no fue respondido de inmediato. Julio Iglesias calificó hace unos meses las acusaciones de falsas.

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El artista de 83 años es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo, habiendo vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas.

Casa de Julio Iglesias en República Dominicana ı Foto: Reportaje de Diario.es

El juez instructor Antonio Piña dijo que la denuncia presentaba pruebas preliminares suficientes para que el tribunal pudiera abrir un procedimiento penal, según la sentencia. Al hacerlo, el tribunal no está emitiendo un juicio sobre la credibilidad de esas acusaciones, dijo Piña.

Desestimó partes de la denuncia que alegaba trata de personas y violaciones de los derechos de los trabajadores.

Los fiscales afirmaron a principios de este año que los tribunales españoles carecían de jurisdicción porque la supuesta mala conducta se produjo en el extranjero y las denunciantes no residían en España. Posteriormente, las mujeres presentaron una denuncia directa ante el Tribunal Superior, que aceptó investigar las acusaciones.

El juez ordenó a las dos denunciantes que testifiquen en persona el próximo 3 de febrero de 2027.

Tras comenzar su carrera en España, Julio Iglesias alcanzó una enorme popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo durante las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

En 1988, ganó un Grammy a la Mejor Interpretación de Pop Latino por su álbum Un Hombre Solo. También recibió un premio a la trayectoria en los Grammy en 2019.

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