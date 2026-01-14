¿Cómo luce actualmente Julio Iglesias? Esta es su última FOTO

El cantante Julio Iglesias está en medio de la polémica, luego de se acusado de abuso sexual de parte de dos de sus exempleadas, lo que desató el escándalo mundial.

Las dos mujeres contaron su historia para Diario.es, en donde revelaron detalles de todo lo que sufrieron cuando fueron trabajadoras en la casa de República Dominicana de Julio Iglesias hace unos cuatro años atrás.

Las mujeres contaron que sufrieron abusos, humillaciones y más, aseguraron que el cantante las obligaba a tener relaciones íntimas con él, una de ellas dijo que en las noches la llamaba a su habitación para estar con él y otra mujer, contó que solo descansaba cuando la esposa del cantante llegaba a la casa a quedarse con él.

Julio Iglesias no se ha pronunciado, pero sus personas cercanas afirman que el cantante está preocupado porque se afectó su imagen mundial y afirman que el artista va a tomar medidas legales ante esta situación.

¿Cómo se ve Julio Iglesias actualmente?

Julio Iglesias tiene 82 años, actualmente, ya que nació el 23 de septiembre de 1943.

Su último concierto que dio fue en el 2019, pero la última vez que se le vio a Julio Iglesias públicamente fue en el 2020, precisamente estaba en su casa de República Dominicana, en ese momento él tenía 77 años de edad.

Julio Iglesias y su última foto acompañado de mujeres jóvenes ı Foto: Redes sociales

En esta imagen se le puede ver a Julio Iglesias en la playa de República Dominicana acompañado de un grupo de varias mujeres morenas y jóvenes, quienes lo acompañan caminando. La imagen fue titulada en los medios: “Julio Iglesias anda con mulatas”.

Julio Iglesias con mujeres jóvenes en 2020 ı Foto: Redes sociales

Además hay más fotos de ese momento, las mujeres lo acompañan porque tiene problemas de movilidad, entonces lo ayudan a entrar y salir del agua.

Julio Iglesias y sus últimas fotos públicas ı Foto: Redes sociales

Nadan en el agua, mientras él admira a una de ellas, pues todas lucen diminutos trajes de baño.

Una vez que se retiran del lugar lo acompañan las mujeres y se van en un carrito de golf que él maneja.

De acuerdo con los usuarios, esas imágenes coinciden con las fechas en las que las mujeres dijeron que habrían estado con él en República Dominicana trabajando para él.