¿Dónde está Julio Iglesias? Esto se sabe de él

El cantante Julio Iglesias es acusado por dos de sus ex empleadas domésticas de abuso sexual, humillaciones y maltrato, un escándalo que está provocando indignación entre la gente.

El intérprete de “Ni te tengo ni te olvido” está en medio de la polémica cuando un reportaje del Diario.es dio a conocer que dos de las trabajadoras del artista español dijeron que el cantante tenía un método para reclutar mujeres que trabajaran en sus casas.

Pero en realidad, afirman, las trataba como esclavas sexuales para cumplir sus deseos. Una de las dos mujeres contó que el cantante la tuvo despierta, en una ocasión, toda la noche practicándole sexo oral para ver si a él le daba sueño porque no podía dormir.

Asimismo, también una empleada contó que el cantante la llamaba a su habitación a estar con él y otra mujer varias veces a la semana, dijo que solo la dejaba descansar cuando la esposa de Julio Iglesias llegaba a la mansión.

Así reaccionó Julio Iglesias a las acusaciones en su contra

Las mujeres ya presentaron una denuncia formal ante las autoridades. Por su parte, Julio Iglesias no ha salido a hablar del caso al respecto, algunos de sus amigos cercanos revelaron que el cantante está devastado por las acusaciones en su contra.

“Es como si lo hubieran matado internacionalmente hablando, por su imagen”, señalaron sus allegados.

Sin embargo, también revelaron que el cantante va a tomar medidas legales ante estas acusaciones.

¿Dónde está Julio Iglesias?

Julio Iglesias no ha aparecido tras las acusaciones en su contra, sin embargo, se sabe que está en una de sus mansiones del Caribe, probablemente en su casa en Miami.

Casa de Julio Iglesias en República Dominicana ı Foto: Reportaje de Diario.es

Sin embargo, se espera que en los próximos días el padre de Enrique Iglesias emita un mensaje, quizá no directamente él, pero sí a través de sus abogados.

Las ex expleadas aseguran que todo lo que les sucedió con el cantante fue en su casa en República Dominicana.

Actualmente, Julio Iglesias tiene 82 años de edad y tiene mucho tiempo que no ha aparecido en la vida pública, aunque no se ha retirado oficialmente de los escenario, su último show lo dio en 2019, antes de la pandemia.