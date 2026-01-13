Acusan a Julio Iglesias de abuso: ‘Me usaba casi todas las noches’

Antiguas empleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusan al cantante de cometer agresiones sexuales en su contra cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Las mujeres, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones por parte de Julio Iglesias, aparte de acoso continuo, según revela una investigación de elDiario y Univisión Noticias.

Una de ellas afirma haber sido presionada para sostener relaciones sexuales con el intérprete; menciona cachetadas, penetraciones y vejaciones tanto verbales como físicas.

Los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años de edad. Los hechos habrían ocurrido en en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas).

La investigación del abuso sexual de Julio Iglesias a sus empleadas

La investigación fue realizada durante tres años, donde se contactó a un total de 15 empleadas del servicio que trabajaron para el cantante entre 1990 y 2023 en las diversas propiedades del famoso.

La empleada que acusa a Iglesias de cometer abuso con penetraciones, asegura que el hombre de 77 años en ese entonces, la mandaba a llamar a su habitación al acabar la jornada laboral.

“Me usaba todas las noches”, asegura, “me sentía como un objeto, como una esclava”. Los encuentros ocurrían casi siempre en presencia de otra empleada con un rango superior.

Las personas afectadas mencionan “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.

Además, la investigación resalta que las dos mujeres que refirieron las agresiones sexuales fueron entrevistadas en más de una ocasión por más de un año y sus testimonios son “consistentes y estables”.

La publicación también asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

En las conversaciones de WhatsApp a las que accedió elDiario, se pactaba la contratación sin entrevista personal, después de pedirse fotos de cara y cuerpo entero. Dos de los testimonios aseguran que Julio las sometía a preguntas íntimas al poco tiempo de comenzar el trabajo.

En ese sentido, preguntaban si a las chicas les gustaban los tríos o si se habían operado los pechos, pidiendo en ocasiones verlos o tocándolos para determinar si la cirugía les había quedado bien o si deberían hacerla.

En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, según el relato de estas mujeres y de otros testigos. Al menos seis extrabajadoras y visitantes de la casa aseguran que habían dos categorías de empleadas: Las encargadas de los asuntos del hogar y las fisioterapeutas o acompañantes del cantante.

Sobre ellas, las encargadas manejaban todos los asuntos y ejecutaba las ordenes de Julio Iglesias. De acuerdo con uno de los relatos, ellas pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante, donde se cometían los abusos.