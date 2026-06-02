Todo sobre el altercado vial de Joan Kuri, actor de Televisa, ¿Qué le pasó?

El actor de Televisa Joan Kuri sufrió lesiones en los ojos después de un altercado vial que ocurrió en el Estado de México el pasado 31 de mayo sobre Periférico, donde el histrión tuvo un altercado con otro automovilista.

Joan Kuri ha participado en diversos proyectos de la televisora mexicana como los programas “Mil formas de amar”, “Amar a muerte”, “Los elegidos”, “La mexicana y el güero” y “La Rosa de Guadalupe”, pero ahora se hizo viral por un accidente fuera del trabajo.

El altercado vial de Joan Kuri

A través de su cuenta de Instagram, el histrión publicó un video en el que lo podemos ver golpeado en medio de la calle mientras se encontraba con otra persona y un policía de tránsito.

En el video, enseña las placas de la persona que lo golpeó, así como al hombre que conversaba con la policía y daba su versión de los hechos sobre la pelea que habían protagonizado momentos atrás frente a una plaza.

“Lamentablemente el día Domingo 31 de Mayo fui víctima de una agresión por un sujeto en la lateral del Periférico aproximadamente a las 06:00 Pm mientras conducía en el Estado de México”, expresó en su cuenta de Instagram.

El actor agradeció al público por los mensajes de apoyo y también celebró la reacción de la policía frente a la emergencia. "Quiero reafirmar que el policía que aparece en el video así como los otros oficiales que llegaron sí me auxiliaron en ese momento así como los paramédicos por lo cual quiero agradecerles“, señaló.

¿Qué le pasó a Joan Kuri?

De acuerdo con la versión del actor, el automovilista lo atacó después de que consideró que le cerró el paso al incorporarse a la lateral de Periférico. El agresor lo insultó, realizó señas ofensivas, aceleró y, tras colocarse frente al vehículo de Kuri, descendió y lo golpeó en múltiples ocasiones.

Por su parte, el histrión mencionó que trató de proteger a dos personas que lo acompañaban y que el atacante trató de darse a la fuga. Kuri impidió que el atacante huyera introduciendo la mano por la ventanilla del coche del agresor y exigiendo que permaneciera en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

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