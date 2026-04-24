Lista, la reconstrucción de 3.2 km de Periférico Norte

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró la reconstrucción de 3.2 kilómetros de la lateral del Periférico Norte, en el tramo comprendido entre Viveros y Baden Powell, en el municipio de Naucalpan.

La inversión de 115 millones de pesos fue aportada por el Ayuntamiento de Naucalpan y corresponde a una sección del proyecto total que abarca la repavimentación de 108 kilómetros del corredor vial entre Naucalpan y Tepotzotlán. La vía conecta el Estado de México con la Ciudad de México y registra una afluencia de 15 millones de usuarios.

El proyecto acumula un avance superior al 93 por ciento. Los carriles centrales se encuentran en operación y los tramos pendientes están en fase de balizamiento, que contempla la delimitación de carriles, señalización de salidas, advertencias en curvas y marcaje de límites de velocidad.

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Delfina Gómez reconoció la participación de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, que asumirán la ejecución de obras complementarias: iluminación, rehabilitación de banquetas y de áreas verdes, entre otras.