Televisa consolida su solidez financiera y fortalece su posición de cara al futuro.

Grupo Televisa y TelevisaUnivision presentaron resultados sólidos en sus reportes financieros de 2025, que confirman la tendencia positiva anticipada por sus co-CEOs Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez. En el caso de Grupo Televisa, la compañía reportó en el tercer trimestre una rentabilidad de 5,677 millones de pesos, lo que se tradujo en un margen operativo de 38.5%, el mejor resultado en nueve trimestres.

Al mismo tiempo que redujo sus gastos financieros en 46.4%, Grupo Televisa logró mantener su inversión física en un nivel de 17.3% con relación a los ingresos, lo que evidencia confianza en su expansión. Dentro de esta estrategia de eficiencia operativa que se enfoca a los usuarios de alto valor, destaca que el segmento de cable de Televisa presentó su mejor resultado en términos de adición de suscriptores de banda ancha de los últimos 10 trimestres, con un incremento de 4%. Lo anterior se complementa con el extraordinario crecimiento en el rubro de usuarios móviles, que ya suman 558 mil suscriptores, que en comparación con el trimestre anterior representan un crecimiento de 20.3 por ciento.

La compañía ha hecho más eficiente su operación —reduciendo 17 % los gastos administrativos y 26 % los corporativos durante el último año— y ha optimizado su estructura de costos, factores que han permitido sostener su rentabilidad pese a un entorno competitivo y volátil. De cara al futuro, Televisa prevé un impulso adicional en su negocio publicitario gracias a las coberturas deportivas globales, especialmente el Mundial de Fútbol 2026, donde será un actor clave en la transmisión y comercialización de espacios, tanto en televisión abierta como en sus plataformas de paga.

En el caso de TelevisaUnivision, los resultados del tercer trimestre de 2025 también reflejan un avance firme en rentabilidad y solidez operativa. La compañía alcanzó ingresos por 1,300 millones de dólares y un crecimiento de 9 % en su OIBDA ajustado (467 millones de dólares), impulsado por la expansión de su negocio Direct-to-Consumer (DTC) y las eficiencias implementadas desde finales de 2024. Además, logró reducir en 8 % sus gastos operativos, fortaleció su posición de liquidez con 464 millones de dólares en efectivo, y completó una refinanciación de 2,300 millones de dólares que elimina vencimientos de deuda hasta 2027. Su plataforma de streaming ViX continúa consolidándose como el motor de crecimiento más importante del grupo, con más de 10 millones de suscriptores de paga y creciendo, con una oferta robusta de contenidos originales que refuerza su propósito de conquistar y fidelizar a las audiencias hispanas a nivel global.

Con un modelo financiero más disciplinado, una estructura de costos optimizada y una estrategia centrada en contenido, tecnología y expansión digital, Televisa y TelevisaUnivision se consolidan como líderes en la industria de medios en español. Ambas empresas se preparan para capitalizar las oportunidades que ofrecerán los próximos años —desde el auge publicitario asociado a eventos globales, hasta la evolución del consumo digital— manteniendo una visión compartida: fortalecer su rentabilidad y su conexión con las audiencias hispanas en todo el mundo.

