Televisa se viste de luto con la repentina muerte de José Miguel Checa, actor que dejó huella en la televisión y el cine nacional. El histrión mexicano es reconocido por su participación en la telenovela Velo de novia y por haber compartido créditos con figuras como Mariana Levy y Salma Hayek.

Su partida fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que envió sus condolencias a familiares y amigos. Aunque en los últimos años mantuvo un perfil discreto, su trayectoria lo llevó a ser considerado como un intérprete respetado dentro de la industria.

Muere José Miguel Checa, actor de Televisa que compartió créditos con Mariana Levy

José Miguel Checa, actor de Televisa, murió de forma repentina. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer este miércoles 13 de mayo de 2026, sin que hasta el momento se revelara la causa oficial de muerte. La ANDI lo recordó como un actor mexicano con participación en la película Trágico terremoto en México y en telenovelas como El vuelo del Águila y Velo de novia.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia”, expresó la institución en su comunicado publicado en redes sociales.

En plataformas como X, antes Twitter, e Instagram, seguidores y colegas compartieron mensajes de despedida para José Miguel Checa, resaltando su talento y la huella que dejó en cada proyecto. Su última publicación en Facebook, en enero de 2026, estuvo dedicada a su madre, la actriz Blanca Torres, a quien recordó con palabras llenas de cariño: “Hoy cumplirías 98 años… Feliz cumpleaños celestial!! Te extraño y te amo Mamá!!”.

¿Quién era José Miguel Checa?

José Miguel Checa nació en México y desarrolló una carrera sólida en televisión, cine y teatro. En 2003 participó en la telenovela Velo de novia, producida por Juan Osorio, donde interpretó al doctor Molina. También trabajó en El vuelo del Águila, un melodrama histórico en el que compartió créditos con la actriz Mariana Levy, hija de Talina Fernández, con lo que forjó una carrera en la pantalla chica.

Su incursión en el cine incluyó la película Trágico terremoto en México (1987), inspirada en el devastador sismo de 1985. Desde joven mostró interés por el teatro, participando en 1979 en la obra Ricardo III, junto a sus padres. Su madre era la actriz Blanca Torres, actriz regia recordada por sus actuaciones en Por si no te vuelvo a ver (1997), Marisol (1996) y La hora del jaguar (1978); la intérprete murió en 2006.