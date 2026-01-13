¿Quién es Miranda Rijnsburger? La esposa de Julio Iglesias 22 años más joven que él

Ante el escándalo que rodea a Julio Iglesias por la investigación periodística que lo acusa de haber agredido sexualmente a sus empleadas domésticas, además de abusar de una de ellas, una de las grandes interrogantes es qué pasó con su esposa, Miranda Rijnsburger.

A la fecha, Miranda Rijnsburger sigue siendo pareja de Julio Iglesias según se sabe, por lo que el tiempo en el que se produjeron los ataques sexuales a diversas mujeres se mezcla con los años de relación de la pareja que se casó en 2002. Recordemos que la investigación conjunta de elDiario y Univisión revisó fechas desde 1990 y 2023.

🚨 Escándalo: Antiguas empleadas de Julio Iglesias lo acusan de agresiones sexuales durante su trabajo en mansiones del Caribe. 😳https://t.co/w9wfDOvoTA — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 13, 2026

¿Quién es Miranda Rijnsburger?

Miranda es la mujer que ha sido la pareja estable del cantante por más de tres décadas. Es su esposa y madre de sus cinco hijos. Nació en octubre de 1965 en Leimuiden, en los Países Bajos.

La mujer creció en una familia humilde en una casa flotante y trabajó un tiempo como modelo y secretaria antes de conocer a su marido. Se sabe que es una persona centrada en su familia y discreta que prefirió llevar su vida privada lejos del foco mediático.

La pareja se conoció en 1990 en el aeropuerto de Yakarta en Indonesia, cuando ella tenía 25 años y él 47. Julio la invitó a su concierto esa noche y se dice que ella no conocía los detalles de la vida del famoso, pero la química fue inmediata.

Juntos han tenido cinco hijos; Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo. Se casaron en 2002 en una boda íntima en Marbella, celebrada en la finca familiar Cuatro Lunas con pocos invitados.

Ella va a ser la alegría, el refugio y la calma. pic.twitter.com/6JFniC6AmR — Julio Iglesias Universal (@JulioIglesiasES) July 19, 2025

Miranda vive principalmente en Indian Creek en Miami, una zona exclusiva, mientras que Julio divide su tiempo entre allí, Bahamas, Punta Cana y España. En ese sentido, cabe apuntar que las situaciones con las exempleadas habrían ocurrido principalmente en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas).

En ese sentido, hay que destacar que desde hace unos años, la pareja vive en viviendas separadas, aunque siguen conviviendo, disfrutando de encuentros con sus hijos en verano en la finca familiar.

Miranda Rijnsburger ha dejado claro que no busca protagonismo, pues dedica su vida a lo privado y casi no da entrevistas, a pesar de ser la esposa de Julio Iglesias.