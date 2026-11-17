Don Omar, el rey del reguetón, viene a México en 2027 con su tour The Last King, En su gira mundial incluyó tres ciudades del país para revivir los más grandex éxitos de su carrera.

El intérprete de “Diva virtual” ya publicó los detalles de sus shows en CDMX, Monterrey y Guadalajara.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Don Omar en Guadalajara?

El concierto se tiene programado para el próximo 10 de noviembre de 2027 en el Estadio Panamericano.

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Precios de boletos para concierto de Don Omar en Guadalajara

Los precios de los boletos van de los 3,500 a los 1000 pesos, la preventa de tickets será el próximo 19 de noviembre y los costos ya incluyen cargos por servicios.

Lista de precios de los boletos:

Bandoleros: $3,520

Salió el Sol: $1,880

1era y 3era Base Baja: $2,630

1era y 3era Base Alta: $2,630

Central Home: $2,380

Central Baja: $2,380

Central Alta: $1,000

En cuanto a los boletos VIP hay dos modalidades: el primero es el Kingdom VIP 1 con un precio de 9,000 pesos que incluye entrada y acceso anticipado al Kingdom VIP 1 y el Kingdom VIP Lounge. Además de entrada anticipada y un kit de mercancía de regalo que incluye un CD, un póster, una playera del concierto y una tote bag.

El segundo boleto VIP es el Kingdom VIP 2 con un precio de 5,900 pesos, que incluye entrada anticipos a la zona de Salió el Sol y un kit de mercancía oficial de regalo que incluye un póster y una playera del concierto.

A continuación te dejamos el mapa de la ubicación de todas las zonas de los boletos par el concierto.

Después de haber superado el cáncer, Don Omar salió nuevamente de gira para complacer a sus fans más fieles con tres presentaciones en México que incluyó en su gira mundial.

Mapa del concierto de Don Omar en Guadalajara ı Foto: IG Don Omar

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