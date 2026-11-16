Robert Pattinson fue seleccionado para interpretar al nuevo James Bond | VIDEO

Ni Callum Turner, ni Jack Lowden fueron los elegidos, finalmente se dio a conocer que el actor Robert Pattinson será el nuevo James Bond, el 007.

En la cuenta oficial del agente 007 se reveló a Pattinson como el actor que sucederá a Daniel Craig, quien fue uno de los James Bond más queridos por el público.

Asimismo, se presentó un video en el que se da el primer vistazo en el que Robert Pattinson ya sale caracterizado del famoso espía de la historia del cine.

Así reaccionó la gente al anuncio de Robert Pattinson como el 007

Los comentarios del anuncio de Robert Pattinson como el agente 007 desataron la locura en redes sociales.

Los usuarios señalan que Pattinson ahora está en las franquicias más grandes del cine: Harry Potter, Crepúsculo, Batman, Dune y James Bond.

Otros más hicieron bromas relacionadas con su pasado por el personaje de Edward Cullen.

“El nombre es Cullen, Edward Cullen”, “Esta es la piel de un espía, Bella”, “Haciendo todo para no ser recordado por el crepúsculo”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios señalan que él está haciendo todo lo posible por dejar atrás su famoso personaje en Crepúsculo, además de que afirman que se apropió de grandes papeles muy diferentes que podría no notarse la diferencia y hasta lo calificaron de avaricioso por ser vampiro, Batman y ahora el 007.

“Batman y James Bond al mismo tiempo es la avaricia de la que hablan en la Biblia”, “Un vampiro, Batman y agente secreto. De ninguna manera”, “James Bond regresa a Avengers Doomsday”,

Finalmente, hay otros cibernautas que indicaron que Robert Pattinson está encaminando a una carrera generacional por la diversidad de sus personajes y porque en todos los que participó son parte de la generación Millennial y Z, pues de niño salió en Harry Potter, de adolescente en Crepúsculo y siendo adulto está interpretando a dos papeles cruciales como Batman y el 007.

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