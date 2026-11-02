¿Callum Turner será el nuevo James Bond?

Sabemos que el director Denis Villeneuve está en medio del casting para elegir al nuevo James Bond, una tarea titánica en la que busca encontrar al mejor representante que tenga el estilo característico del 007.

Y es que el espía británico ha sido personificado por grandes estrellas del cine como Ian Fleming, Sean Connery, Pierce Brosnan y por último, Daniel Craig. Ahora, todo parece indicar que Callum Turner se sumaría a la lista.

Callum Turner ı Foto: Especial

Callum Turner sería el nuevo James Bond

Diversas confirmaciones no oficiales apuntan a que Callum Turner sería el próximo James Bond para las películas de Denis Villeneuve, quien anteriormente mencionó que buscaría una figura emergente de la industria.

Aunque habían diversos nombres como Idris Elba, Tom Holland o Jack Lowden, recientemente se reportó que Turner habría participado en las últimas audiciones para el papel y finalmente, ha corrido el rumor de que fue seleccionado.

Al parecer, una de las figuras que confirmaron que el esposo de Dua Lipa sería el nuevo 007 fue Roger Friedman, periodista que en su momento, tuvo la primicia del casting de Daniel Craig hace 20 años.

🍿 Roger Friedman confirma que Callum Turner será el próximo James Bond



El periodista fue quien tuvo la primicia de Daniel Craig 20 años atrás pic.twitter.com/EOrNm38YPk — Fefe (@fedeebongiorno) November 2, 2026

Además, Margaret Qualley habría sido seleccionada como la Bond Girl de la próxima película sobre el agente secreto, mientras que Dua Lipa será la encargada de interpretar el tema principal.

Callum Robilliard Turner nació en Londres el 15 de febrero de 1990, por lo que tiene 36 años. Es un actor y modelo británico, conocido por sus papeles de Bill Rohan en Reina y Patria y por Eli en la serie Glue del canal E4.

En una entrevista en el Festival de Cine de Cannes del 2014, Turner reveló que su madre lo inspiró a convertirse en un actor y que generó en él un amor por el cine. Su carrera comenzó en 2010, trabajando como modelo para marcas como Next plc y Reebok y en 2011, decidió convertirse en actor.

Callum Turner and Margaret Qualley have reportedly been cast as James Bond and the lead Bond Girl in Denis Villeneuve's upcoming 007 movie.



(Via: Deadline) pic.twitter.com/I4czIhHkoW — Flash Crave (@FlashCrave_) November 2, 2026

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