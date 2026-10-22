¿Quién es Jack Lowden, el posible próximo James Bond?

La nueva versión de James Bond se está cocinando bajo la dirección de Denis Villanueve para Amazon MGM Studios y el protagonista es uno de los más esperados.

Entre los nombres que más suenan está Jacob Elordi, Callum Turner y Jack Lowden. El primero es uno de los histriones que ha ganado gran renombre tras su participación den Euphoria y su nominación al Oscar tras interpretar al monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro.

El esposo de Dua Lipa, Callum Turner, también es uno de los más destacados que podría interpretar al mítico agente 007.

Pero uno de los favoritos del público para interpretar este papel es Jack Lowden, los seguidores del cine y la franquicia aseguran que él podría ser el sucesor de Daniel Craig.

Sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se haga un anuncio oficial.

¿Quién es Jack Lowden?

Jack Lowden nació el 2 de junio de 1990 en Chelmsford, Essex, en el seno de una familia escocesa, y creció en el pueblo de Oxton, en la región de Scottish Borders.

Desde una edad temprana demostró interés por las artes escénicas, uniéndose al Scottish Youth Theatre en Edimburgo a los diez años.

Posteriormente formalizó su formación académica obteniendo una licenciatura en Interpretación por la Royal Scottish Academy of Music and Drama (actual Conservatorio Real de Escocia) en 2011.

Su carrera profesional despegó a través de destacadas producciones escénicas. En 2012 protagonizó la adaptación teatral de Chariots of Fire interpretando al atleta Eric Liddell, y en 2013 encarnó a Oswald en la revisión de Ghosts de Henrik Ibsen, dirigida por Richard Eyre. Este último papel le valió en 2014 el Premio Laurence Olivier al Mejor Actor de Reparto y el premio Ian Charleson, consagrándolo como una de las jóvenes promesas del teatro británico.

El salto internacional de Lowden hacia la televisión y el cine se consolidó a mediados de la década de 2010. Tras destacar como Nikolai Rostov en la miniserie de la BBC Guerra y Paz (2016), interpretó al piloto Collins en la película bélica Dunkirk (2017) de Christopher Nolan.

A estos proyectos siguieron papeles en la película de suspenso Calibre (2018), la cinta biográfica Mary Queen of Scots (2018) como Lord Darnley, la comedia dramática Fighting with My Family (2019) y la película biográfica Benediction (2021) en el papel del poeta Siegfried Sassoon; por sus actuaciones en Calibre y Benediction fue galardonado con el premio BAFTA Scotland al Mejor Actor de Cine.

A partir de 2022, su relevancia pública se incrementó al asumir el papel protagonista del agente River Cartwright en la serie de espionaje Slow Horses de Apple TV+.

Su trabajo en este programa le ha otorgado múltiples candidaturas a galardones internacionales, entre ellos las nominaciones a los premios Primetime Emmy, BAFTA TV y Globos de Oro.

Además de incursionar en la producción cinematográfica, ha asumido roles de alto perfil como la interpretación del Señor Darcy en la adaptación de Orgullo y prejuicio para Netflix.

¿Quién es la novia de Jack Lowden?

En el ámbito personal, Lowden mantiene una relación desde 2018 con la actriz irlandesa Saoirse Ronan, a quien conoció durante el rodaje de Mary Queen of Scots. La pareja contrajo matrimonio en Edimburgo en julio de 2024 y dio la bienvenida a su primer hijo en septiembre de 2025.

El actor también ha sido un promotor activo de la independencia de Escocia, consolidando una trayectoria respetada tanto en las tablas como en la pantalla.