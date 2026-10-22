Entre lágrimas, Ivonne Montero recordó a Fabio Melanitto, padre de su hija, durante una dinámica de fotografías en La Granja VIP. La actriz confesó que el cantante venezolano marcó su vida para siempre y aseguró que aún le agradecería todo lo que vivieron juntos si pudiera verlo de nuevo.

A ocho años de la muerte del exintegrante del grupo Uff!, en La Razón de México recordamos quién era Fabio Melanitto y cómo murió.

Ivonne Montero recuerda a Fabio Melanitto en La Granja VIP 2026

Durante una dinámica realizada en La Granja VIP el 20 de octubre, Ivonne Montero recordó al padre de su hija, Fabio Melanitto. A la actriz le fueron entregadas cuatro fotografías con el rostro de seres importantes para ella; una de ellas era la del cantante venezolano.

“El papá de mi hija, Fabio Melanitto, una persona que sin duda vino a cambiar mi vida por completo, me enseñó muchas cosas. Sé que tuvo una misión en mi vida muy importante y fue el hacerme mamá”, dijo, sobre el exintegrante del grupo Uff!, con quien se casó en 2011 y se separó en 2013.

Cuando fue cuestionada sobre lo que le diría a su expareja si lo tuviera en frente en ése momento, expresó Ivonne Montero: “Simplemente le diría que muchas gracias. Yo sé que no era el momento para vivir algo juntos, quizá en otra vida. Yo creo en la reencarnación”.

¿Por qué mataron a Fabio Melanitto, ex de Ivonne Montero?

Fabio Melanitto, exintegrante de Uff!, fue asesinado el 15 de agosto de 2018 en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, cuando tenía 33 años. De acuerdo con las investigaciones, un hombre se le acercó y le disparó cinco veces de forma directa.

Las autoridades descartaron la versión inicial de un asalto y señalaron que se trató de una agresión premeditada contra el cantante.

Aunque el caso nunca fue esclarecido por completo, una de las principales líneas de investigación apuntó a un posible ajuste de cuentas.

Te puede interesar: