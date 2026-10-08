Como cada año, Galilea Montijo organizó su tradicional Galifest, que reunió a amigos, compañeros de trabajo y figuras del entretenimiento para festejar su cumpleaños a lo grande.

En esta ocasión, la conductora celebró junto a algunos rostros conocidos de La Casa de los Famosos México 2026 como Gema, Aldo Rendón, Karina Torres, Luis Chaparro y Arantza Ruiz.

Sin embargo, una invitada llamó la atención de los usuarios por su parecido a Inés Gómez Mont, exconductora de Ventaneando que se encuentra prófuga de la justicia por presunto desvío de recursos. Descubre cuál es la verdadera identidad de esta misteriosa mujer que se volvió viral.

¿Inés Gómez Mont fue al Galifest de Galilea Montijo? Esta es la identidad de la mujer que se hizo viral

La fiesta de Galilea Montijo dejó varios momentos comentados en redes sociales, pero uno de ellos acaparó la atención del público. Un video que fue compartido en Instagram mostró a una mujer con larga cabellera oscura, vestido rosa, botas plateadas, abrigo color vino, boina a juego y lentes de aviador.

La apariencia de esta invitada el Galifest provocó que los usuarios creyeran que se trataba de Inés Gómez Mont, una de las grandes amigas de la conductora de La Casa de los Famosos México.

La confusión creció rápidamente entre los seguidores de Galilea Montijo, quienes inundaron las publicaciones con preguntas sobre si se trataba de la expresentadora. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

La mujer que apareció en las imágenes era Heydee Hofmann, modelo, bailarina y creadora de contenido. Además, es esposa de Paco Ayala, músico de la banda Molotov. Actualmente, también es fundadora y conductora de un podcast junto a Joely Bernat, esposa de Paul Stanley.

Heydee Hofmann ganó popularidad tras participar en el reality Lucky Ladies. Actualmente cuenta con más de 441 mil seguidores en Instagram, red social donde compartió fotografías y videos del Galifest.

Ahora ya lo sabes, Inés Gómez Mont no asistió a la fiesta y la invitada era Heydee Hofmann, pero el parecido físico sorprendió a cientos de internautas.

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