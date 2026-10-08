Interpol aún no argumenta retiro de ficha roja contra Gómez Mont y Álvarez Puga: CSP

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sigue sin argumentar el retiro de la ficha roja a la conductora Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, quienes permanecen prófugos desde hace 5 años y son buscados por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada al prestar servicios como factureros para la evasión de pago de impuestos.

A una semana de que se diera a conocer el freno a esta medida de búsqueda internacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que aún no se entrega la información oficial luego de que su gobierno pidiera una explicación.

“Sí, todavía no se da la información oficial de por qué se retiró esta ficha roja… Y pues estamos esperando la información de por qué se le retiró por parte de Interpol la ficha roja”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también encargó al Gabinete de Seguridad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exponer las irregularidades que se hallaron en las operaciones de ambas personas y que llevaron a que se emitieran órdenes de captura en su contra.

“Vamos a presentar aquí, le pedí al Gabinete y a la Secretaría de Hacienda cuáles son las irregularidades y por qué hay una orden de aprehensión a estas dos personas. Lo profundo de las irregularidades que cometieron vinculadas con factureras estas dos personas”, dijo.

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FGR