Celebra Morena 15 años entre llamados a la unidad y desgaste por candidaturas

El Auditorio Nacional, aquel escenario que en 2011 recibió a un movimiento todavía en construcción, volvió a teñirse de guinda. Esta vez asistieron gobernadores, senadores, dirigentes, consejeros, aspirantes y miles de simpatizantes de un partido que hoy ocupa Palacio Nacional y buena parte del mapa político del país.

Morena decidió regresar al sitio donde el 2 de octubre de aquel año realizó la asamblea constitutiva que lo formalizó como asociación civil, aunque tardaría casi tres años en convertirse en partido político; aquella reunión quedó como uno de sus momentos fundacionales.

Las luces se encendieron. Apareció la música. El veracruzano Bryan Barranco, compositor de la canción oficial de Morena, abrió el ambiente. Sonaron temas como “Himno Migrante” y “La Vikina”. Después llegarían Eugenia León y participantes de México Canta.

El dato: Al evento no asistieron algunos gobernadores, entre ellos la de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; la de Veracruz, Rocío Nahle, y el de Yucatán, Joaquín Díaz, así como los diputados.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Santiago Nieto fueron de los personajes más solicitados para las fotografías. Ignacio Mier y Cruz Pérez Cuéllar también se sumaron al desfile de rostros conocidos. Entre los invitados apareció uno de los apellidos que inevitablemente remiten al origen del movimiento: Andrés Manuel López Beltrán. El hijo del fundador fue recibido con entusiasmo por parte de la militancia, en una celebración marcada por la ausencia de su padre.

Andrés Manuel López Obrador fue invitado, pero decidió mantener su retiro de la actividad política. Tampoco estuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuya ausencia fue explicada por la dirigencia bajo el argumento de que se trataba de un acto partidista y ella gobierna para todos los mexicanos. Así, Morena celebró con dos de sus figuras históricas fuera del escenario, pero muy presentes en las pantallas.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando las imágenes del pasado aparecieron en las pantallas gigantes.

El video recorrió momentos fundamentales de la Cuarta Transformación: el proceso de desafuero contra López Obrador, sus campañas, la larga batalla electoral, la llegada a la Presidencia y después la transición hacia el Gobierno de Claudia Sheinbaum. También aparecieron imágenes de aquella asamblea de 2011.

Las voces de Sheinbaum Pardo y López Obrador se escucharon desde las pantallas y la respuesta fue inmediata. “¡Es un honor estar con Obrador!”, corearon los asistentes. Después, los gritos de respaldo a la jefa del Ejecutivo. El movimiento que alguna vez se presentó como oposición al poder ahora celebraba desde la posición de mayor poder político del país.

ALIENTO. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, tomó el micrófono y dedicó unas palabras a los asistentes: “15 años parece poco a lo largo de la historia de nuestra patria, pero en este tiempo, aquella fuerza nacida de las calles y de la lucha popular llegó a gobernar el país”.

“Hoy somos 12 millones de mexicanos que militamos en Morena. Somos el partido más grande de México, con la mayor militancia en América Latina y uno de los más grandes del mundo”, destacó.

Sin embargo, advirtió que el ejercicio del poder no puede separarse de los principios que originaron al movimiento: “No podemos permitir que los cargos nos alejen de las causas, ni que el poder nos aleje de la gente, porque los principios solo tienen valor cuando se practican”.

Además, pidió a los asistentes honrar el legado de López Obrador a través de tres conductas: Actuar con humildad y austeridad, mantenerse “a ras de piso”, sin distancia con la gente y rechazar “todo tipo de frivolidades” en el ejercicio del cargo.

También calificó a la Presidenta Sheinbaum como la encargada del “segundo piso” de la Cuarta Transformación. Señaló que esta etapa implica “cuidar lo conquistado, profundizar los derechos y responder los retos” del presente, sin abandonar la soberanía nacional.

Advertencia. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, convirtió su discurso en una especie de llamado a misa partidista: unidad, disciplina, humildad y cuidado del movimiento. Sobre todo, cuidado con las fracturas.

El mensaje tenía destinatarios evidentes: PT y PVEM, pero también los grupos internos que ya se disputan posiciones rumbo a 2027.

“El Partido del Trabajo y el Partido Verde estamos moral y políticamente obligados a continuar juntos, no solo por nuestra propia conveniencia y fortaleza política, sino porque los objetivos superiores de la alianza siguen vigentes”, dijo.

Y agregó: “Es la hora de caminar juntos en la conformación de coaliciones ganadoras, amplias e incluyentes.”

Enseguida, alertó que “una pelea por el mismo cargo o una división interna es el error que nuestros adversarios están aplaudiendo en silencio Y no descansan. La derecha y la ultraderecha nacional e internacional. asedian a nuestro proyecto de transformación”.

Origen. El exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García llevó el discurso a otro terreno y preguntó a la militancia: “¿Vamos a dejar a los neofascistas de la derecha regresar?”. La respuesta que planteó fue inmediata: “Ni un paso atrás”.

La frase volvió a colocar a Morena en su narrativa histórica de confrontación con la derecha; 15 años después, el adversario sigue siendo presentado como amenaza.

El primer gobernador que llegó al cargo postulado por Morena, advirtió que, a lo largo de la trayectoria del movimiento, el sectarismo no funcionó.

“No olvidemos que aprendimos que no tenemos derecho a distorsionar las aspiraciones legítimas en una vulgar pelea por los cargos . Tenemos que aprender a escuchar al pueblo y a obedecer la decisión y las aspiraciones de nuestro pueblo”, dijo.

Alfonso Durazo habló de humildad y pidió no caer en triunfalismos. “Quien representa a Morena representa una causa y nuestra conducta debe estar a la altura de esa responsabilidad”, sostuvo.

Y entonces llegó Epigmenio Ibarra. Su participación tuvo otro tono. La voz entrecortada, el peso de la memoria y el recuerdo de quienes ya no están hicieron que el discurso se alejara, por momentos, de la retórica electoral.

El cineasta y miembro del Consejo Consultivo fue uno de los encargados de conectar el presente con aquella historia de lucha que Morena reivindica como su origen. También recordó a quienes quedaron en el camino. Los videos dedicados a fundadores fallecidos formaron parte de esa construcción emocional del aniversario. Y ahí la celebración dejó de ser solamente una demostración de fuerza. Se convirtió en una ceremonia de memoria.

En las primeras filas quedaron los gobernadores, en un escenario que en lo cotidiano da paso a estrellas y disciplinas artísticas. Clara Brugada fue una de las más ovacionadas.

También estuvieron Marina del Pilar Ávila, Layda Sansores, Eduardo Ramírez, Indira Vizcaíno, Evelyn Salgado, Julio Menchaca, Alfredo Ramírez Bedolla, Salomón Jara, Alejandro Armenta, Mara Lezama, Javier May, Américo Villarreal, David Monreal y Alfonso Durazo, entre otros.

Morena volvió al mismo lugar. Pero ya no es el mismo.Y quizá por eso, mientras unos cantaban, otros se abrazaban y buscaban la fotografía con el personaje de moda, desde el escenario se repetía una palabra una y otra vez: Unidad.

PT alerta corrimiento de Morena al centro político por presiones de EU

| Por Tania Gómez |

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Alberto Anaya Gutiérrez, advirtió un corrimiento de Morena hacia el centro por presiones de Estados Unidos y, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que ese instituto político compita solo en algunas entidades en 2027, sin que ello implique una ruptura con ese partido.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha”, dijo a medios en la sede de la Cámara alta.

Aunque el PT mantiene su apuesta por una coalición total con Morena y sus aliados, Anaya Gutiérrez reconoció que no observa voluntad suficiente para concretarla y planteó la posibilidad de acuerdos parciales, dependiendo de cada entidad y del tipo de elección.

El Dato: Hasta el martes, el PT seguía sin tener una fecha para las encuestas espejo que ha demandado a Morena, para definir si mantiene o no sus alianzas, dijo Geovanna Bañuelos.

“Sería deseable la coalición total, pero no creo que haya voluntad para ir a una coalición total. Nuestro partido está en la idea de una coalición total”, afirmó el también dirigente nacional del instituto político.

Explicó que para 2027 deberán definirse acuerdos en cuatro niveles: gubernaturas, elecciones federales para la Cámara de Diputados, ayuntamientos y congresos locales. Cada uno, señaló, requiere convenios y está sujeto a distintos marcos jurídicos.

El senador sostuvo que el PT tiene experiencia para competir por su cuenta y recordó anteriores procesos en los que el partido participó sin coalición: “Siempre hemos ido solos. En 94 fuimos solos, en 97 fuimos solos, en 2003 fuimos solos, en 2009 fuimos solos y aquí estamos”.

Sobre Zacatecas, donde existen diferencias en torno a la definición de la candidatura, Anaya Gutiérrez dijo que el asunto continúa en valoración dentro de la Comisión Nacional de Candidaturas de los tres partidos. No descartó que el PT pueda competir por separado, aunque evitó anticipar una decisión.

“No traigo información, pero entiendo que están trabajando los temas y es parte del debate en la Comisión Nacional de Candidatos”, señaló. Al ser cuestionado sobre un eventual cambio de candidata, respondió: “Déjame tener elementos suficientes”.

Anaya Gutiérrez también fue cuestionado sobre si Morena continúa siendo un aliado confiable para el PT, en el marco del 15 aniversario de ese instituto político. Respondió que son respetuosos de su conducción, pero expresó preocupación por la orientación que pudiera tomar el movimiento.

“Nos preocuparía que este país agarrara, por presiones de los norteamericanos, un sesgo al centro de ellos”, afirmó.

El dirigente petista sostuvo que la presión estadounidense no se limita a los partidos o a los gobiernos, sino que alcanza al país en su conjunto: “La presión norteamericana está más fuerte de lo que nosotros pensamos. Creo que no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas. Creo que nos hace falta más sentido de alerta”.

Respecto a la definición ideológica de Morena, Anaya Gutiérrez señaló que existen distintas corrientes dentro del partido, mientras que el PT, afirmó, mantiene una postura clara en la izquierda.

“Nuestro partido resolvió ir a la izquierda, desde sus orígenes y ahí seguimos”, declaró el petista.

Sobre las posibilidades electorales de Morena y sus aliados en 2027, el coordinador petista evitó hacer pronósticos y señaló que dependerán de cómo se resuelvan las alianzas en los distintos niveles de competencia.

“Todo depende de cómo nos acomodemos en estos cuatro niveles actuales”, refirió Anaya González.

Morón y Salgado abren vía de ruptura

| Por Claudia Arellano |

Las diferencias por las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán y Guerrero mantienen abierta la posibilidad de que el Partido del Trabajo (PT) impulse a Raúl Morón Orozco y a Félix Salgado Macedonio, respectivamente, rumbo a 2027.

En Michoacán, el senador Raúl Morón habría tomado la decisión de competir bajo las siglas del PT, aunque con una condición: que Morena no reponga el proceso mediante el cual designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con información en Michoacán, de fuentes cercanas al equipo político de Morón el senador tiene previsto hacer pública su posición el próximo sábado, durante una reunión en el Centro de Convenciones de Morelia, a la que se prevé la asistencia de alrededor de mil 500 personas.

El Tip: EL diputado petista Reginaldo Sandoval aseguró en entrevista que no está descartada una eventual candidatura de Tatiana Clouthier por ese partido en Nuevo León.

La misma versión sostiene que Morón no estaría buscando una negociación por cargos o posiciones dentro de Morena, sino que exigiría la reposición del procedimiento interno, al considerar que las encuestas no favorecieron a Torres Piña.

El conflicto tiene como antecedente la definición de Carlos Torres Piña como coordinador de Morena en Michoacán el pasado 14 de septiembre. La decisión dejó fuera a Morón, quien había contado con el respaldo del PT durante el proceso.

El propio PT ha expresado públicamente su inconformidad con la manera en que Morena ha definido a sus coordinadores estatales rumbo a 2027. La dirigencia petista cuestionó particularmente los resultados en entidades como Michoacán y Zacatecas y abrió la posibilidad de que el partido compita por separado en algunos estados.

En Guerrero, la situación presenta otra particularidad. Morena designó a Beatriz Mojica como coordinadora estatal, mientras Félix Salgado Macedonio ha cuestionado el proceso y exigido que se hagan públicos los resultados de una encuesta espejo en la que, según afirmó, él habría obtenido el primer lugar. El senador con licencia sostuvo que dicha medición fue acordada con la dirigencia nacional de Morena y que, aunque no tendría validez para definir formalmente la candidatura, permitiría transparentar el respaldo ciudadano con el que cuenta.

Salgado también pidió a militantes y simpatizantes no asumir candidaturas antes de los tiempos legales y recordó que en 2021 tanto él como Morón quedaron fuera de la contienda por decisiones de las autoridades electorales relacionadas con la fiscalización de gastos de precampaña.

Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que Félix Salgado haya aceptado ser candidato del PT, por lo que la versión sobre una eventual postulación petista se mantiene como una posibilidad dentro del escenario de tensión entre ambos partidos.

El antecedente, sin embargo, resulta relevante porque el PT ha advertido que analiza competir en solitario en algunas entidades después de manifestar su desacuerdo con las decisiones de Morena. El partido ha señalado que el proceso de selección de coordinadores no habría reflejado las mediciones internas que esperaba en algunos estados.

Higinio pide corregir errores en movimiento

| Por Tania Gómez |

A 15 años de su fundación, Morena debe celebrar su crecimiento, pero también reconocer los problemas que enfrenta y corregir aquello que se ha alejado del propósito original del movimiento, sostuvo el presidente de la mesa directiva del Senado y fundador del partido, Higinio Martínez.

Entrevistado en la Cámara alta, admitió que el partido debe corregir algunas prácticas, particularmente entre sus dirigentes y funcionarios. A su juicio, el proyecto no debe convertirse en un vehículo para beneficiar intereses personales.

Reconoció que existen dificultades internas y que los procesos para definir candidaturas pueden generar inconformidades, por lo que llamó a establecer límites y poner orden dentro del partido.

“Este proyecto es de transformación del país, de la vida del país, de la vida de millones de mexicanos, no se trata de transformar la vida de nosotros, de los dirigentes, de los funcionarios, de los gobernadores, de los alcaldes.

El dato: En la cámara de Diputados, la bancada de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, festejó en el pleno con un pastel y con “Las Mañanitas” los 15 años del movimiento.

“Morena tiene tiempo para corregir, Morena tiene tiempo para poner límites, para poner orden, para dejar claro que quien debe estar en ese movimiento es quien quiere transformar el país, no transformar su vida personal”, señaló.

El legislador comparó a Morena con una familia en la que existen diferencias y dificultades, pero sostuvo que eso no debe impedir reconocer los resultados alcanzados. Destacó que, apenas una década después de su primera participación electoral, Morena gobierna el país y cuenta con una presencia mayoritaria en el Congreso, gubernaturas, congresos locales y municipios.

“Hoy este día en particular que va a tener su evento Morena, hoy debemos festejar los que somos de Morena”, afirmó y recordó que acompañó a Andrés Manuel López Obrador desde los primeros años de la construcción del movimiento.

El senador atribuyó el crecimiento de Morena al liderazgo de López Obrador y al descontento de la población con los gobiernos del PRI y el PAN. Sin embargo, advirtió que el partido debe mantener como prioridad la transformación del país y no los intereses personales de sus dirigentes.

Frente a la posibilidad de que los errores internos pongan en riesgo la permanencia del partido en el poder, Martínez Miranda señaló que ninguna elección está garantizada, aunque aseguró que el partido continuará compitiendo para ganar: “Morena todavía existe para rato”.

En contraste con esta postura de autocrítica, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, refrendó la alianza del Verde con Morena rumbo a las elecciones de 2027 y descartó que los recientes escándalos hayan modificado esa relación. Cuestionado sobre si había algo que reprochar a Morena, Velasco respondió: “Amor y paz, amor y paz”.

Oposición acusa a 4T de retroceso democrático

| Redacción |

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aprovechó el aniversario de Morena para lanzar una ofensiva contra el partido oficialista, cuestionó que ese instituto político tenga motivos para celebrar y acusó a sus gobiernos de haber generado retrocesos en materia democrática, económica y de seguridad

“Han destruido este país, han destruido el sistema democrático, han llenado este país de cadáveres, de muertos, de secuestros, de falta de resultados”, afirmó.

Sostuvo que Morena enfrenta una crisis interna y aseguró que llegará dividido a la contienda de 2027. “Morena va en caída libre”, sentenció, al anticipar que el PRI buscará recuperar espacios y disputar la mayoría en los próximos comicios.

Por separado, el PAN destacó a través de sus redes sociales: “La ‘transformación’ terminó en pleitos por el poder. Mientras Morena adelanta disputas, acumula polémicas internas y sus propios grupos se enfrentan por poder, los problemas de las familias siguen esperando soluciones. México necesita menos luchas y más trabajo para resolver lo que verdaderamente importa”.

Legisladores del PAN subieron con un pastel de cartón, ayer. ı Foto: Especial

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, en la discusión de la Ley de Derechos de Autor, la panista Diana Estefanía Gutiérrez abordó la tribuna sosteniendo una maqueta de pastel gigante de cartón con la leyenda: “Felicidades, 15 años destruyendo a México”.

Durante su intervención, la legisladora criticó severamente la gestión del partido oficialista.

Ante el retraso acumulado y el agotamiento del tiempo pactado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subió al pódium para denunciar el rompimiento de los acuerdos por parte de la oposición, reconociendo que los legisladores de su partido no acudirían al evento partidista para evitar dejar incompleta la sesión legislativa.

Familiares de López Obrador suman intentos de obtener una diputación

| Por Claudia Arellano |

Pío López Obrador y Andrés Manuel López Beltrán, hermano e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, se registraron en los procesos internos de Morena por distritos federales de Chiapas y Tabasco, respectivamente, rumbo a las elecciones de 2027. Sus aspiraciones retoman una ruta que otros integrantes de la familia han explorado desde 2009, sin que los hermanos que participaron en esos procesos llegaran a ocupar una diputación federal.

Uno de los primeros hermanos en buscar directamente una diputación federal fue Pío Lorenzo López Obrador. En 2009 fue candidato por el entonces Distrito IX de Chiapas, postulado por la coalición Salvemos a México, integrada por el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

En aquella campaña, el propio AMLO participó en actos de respaldo y llamó a votar por él. Pero Pío no obtuvo el triunfo en aquella elección. Diecisiete años después, el hermano del expresidente volvió a colocarse en la ruta electoral.

El Dato: En el aniversario de Morena, Andy López Beltrán fue recibido con el grito de ‘no estás solo’, a dos meses de que informara que Estados Unidos le retiró la visa.

Otro caso fue el de Pedro Arturo López Obrador. En 2009 se registró dentro del PRD para buscar una diputación federal por Tlaxcala. Primero participó en el proceso interno para el Distrito II y posteriormente su nombre fue incorporado como candidato de mayoría relativa. Sin embargo, la candidatura terminó impugnada.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó su registro y ordenó restituir la candidatura a Eloy Sánchez Arellano. El expediente documenta que Pedro Arturo había sido registrado como candidato propietario, pero su postulación fue finalmente cancelada. Por ello, aunque sí fue postulado, no llegó a convertirse en diputado federal.

El caso más reciente antes de 2027 fue el de José Ramiro. En febrero de 2024, Morena lo incluyó entre los perfiles seleccionados mediante el mecanismo conocido como tómbola para candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados. La selección fue difundida como una de las candidaturas obtenidas mediante sorteo entre integrantes del Consejo Nacional del partido.

Sin embargo, cuando Morena dio a conocer sus listas definitivas de candidaturas plurinominales, José Ramiro ya no apareció entre los nombres registrados ante el INE. La Jornada reportó que él, junto con otros perfiles sorteados, quedó fuera de las listas finales. Por tanto, José Ramiro fue seleccionado inicialmente para una candidatura, pero no llegó a ser candidato definitivo a diputado en 2024.

Ahora, Pío busca competir nuevamente por el Distrito 9 de Chiapas, mientras López Beltrán pretende hacerlo por el Distrito VI de Tabasco, tras dejar la Secretaría de Organización de Morena. Ambos participan en la etapa interna para definir coordinaciones partidistas rumbo a 2027; sus registros todavía no constituyen candidaturas definitivas.

El propio Andrés Manuel López Obrador tampoco fue diputado federal. Su carrera política comenzó en Tabasco y posteriormente se desarrolló como dirigente partidista, candidato a gobernador, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y, finalmente, candidato presidencial en tres ocasiones hasta alcanzar la Presidencia de la República en 2018.

El Tribunal Electoral documenta entre sus principales cargos y candidaturas su participación en las elecciones por la gubernatura de Tabasco de 1988 y 1994, así como las presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

El Dato: Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima de AMLO, sí fue diputada federal entre 2018 y 2024 y también funcionaria de la Secretaría del Bienestar en Chiapas.

“TIENEN MIEDO”. Diputados e integrantes del PAN exhibieron a la familia de Andrés Manuel López Obrador por “tener miedo” de caer en manos de las cortes de Estados Unidos por diversos delitos, por lo que buscan de forma desesperada lograr el fuero.

“No cabe duda que toda la familia de López Obrador tiene pánico de terminar en las cortes y en las cárceles de Estados Unidos. No sólo es el huachicolero de Andy, sino que también Pío, su tío, anda buscando fuero.

“Salieron tan honestos con 200 pesos en la cartera y un par zapatos que todos quieren hacer grupos parlamentarios con Inzunza para evitar ser extraditados por corruptos, narcos y ladrones”, dijo el vocero de diputados federales del blanquiazul, Federico Döring.

El legislador y su compañera de bancada Genoveva Huerta lamentaron que la familia del tabasqueño busque aprovecharse del fuero constitucional para esconderse de la justicia.

Jorge Triana, vocero del partido, aseguró que “a la familia López Obrador le urge fuero. Necesitan, a como dé lugar, estar blindados contra cualquier eventualidad porque cargan en su haber una cantidad enorme de irregularidades, de sospechas, de anomalías”.

La diputada local Laura Álvarez Soto añadió que es un insulto para México que Pío busque ser diputado: “Los famosos sobres amarillos llenos de dinero en efectivo, ahora anda buscando diputación que cinismo tan descarado que no nos vengan con cuentos al pueblo, no buscan representar a nadie, saben perfectamente las cuentas que tienen pendientes, aterrorizados que la justicia les alcance”.

Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, dijo que, seguramente, hay más que uno de los hijos, hermanos, primos, sobrinos y parientes del expresidente, inmiscuidos en el crimen organizado.

TEPJF: Denuncias deben resolverse a nivel local

| Por Tania Gómez |

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las denuncias de Movimiento Ciudadano (MC) contra Andrés Manuel López Beltrán, Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, deben ser atendidas por las autoridades electorales de Tabasco y Chihuahua.

El máximo órgano jurisdiccional consideró que las conductas denunciadas están delimitadas territorialmente y que no hay elementos suficientes para acreditar una estrategia nacional de posicionamiento anticipado.

Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 52/2026, confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), que decidió no abrir un procedimiento contra Morena por esa supuesta estrategia. MC había pedido una investigación integral en el ámbito federal, medidas cautelares y dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

La Sala Superior calificó de infundados e inoperantes los agravios del partido, pues la UTCE no resolvió el fondo de la denuncia, sino que realizó un análisis preliminar para determinar si existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. La ponencia sostuvo que no existe un “piso indiciario mínimo” y que el planteamiento se basaba en “meras conjeturas respecto de datos futuros de realización incierta”.

El partido naranja sostenía que Morena operaba una estrategia nacional y sistemática, por lo que el caso debía investigarse en el ámbito federal. El tribunal concluyó que las conductas deben analizarse donde presuntamente ocurrieron.

Sobre López Beltrán, la resolución establece que los hechos denunciados se circunscriben a la contienda por una diputación federal en el distrito 6 de Tabasco, por lo que corresponde a las autoridades electorales de esa entidad resolver.

En cuanto a Chávez Treviño y Pérez Cuéllar, el proyecto determinó que los hechos denunciados están acotados al territorio y al proceso electoral local por la gubernatura de Chihuahua, por lo que el organismo público local electoral de ese estado deberá analizar el caso.

La Sala Superior también desestimó la solicitud para que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE conociera directamente de las conductas. El proyecto señaló que serán las autoridades competentes en Tabasco y Chihuahua las que deberán analizar los hechos y pronunciarse dentro del ámbito de sus atribuciones.