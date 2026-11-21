La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) con capacidad para 10 mil estudiantes en Zacatecas, con el objetivo de que “nadie se quede sin estudiar la universidad”.

Durante la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra en el municipio de Villanueva, la mandataria destacó el alcance de las becas para todas y todos los estudiantes: en preparatoria, con la beca Benito Juárez; la beca Rita Cetina, en secundaria —que este año ha permitido a más de 400 mil jóvenes inscribirse a preparatoria— y la beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior.

“Estamos construyendo la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Zacatecas. Saliendo de aquí vamos a ir a supervisar la construcción que estamos haciendo. (...) La Universidad Nacional Rosario Castellanos, ese campus, lo vamos a hacer para 10 mil jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar la universidad”, expresó la Presidenta.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra en Zacatecas, el 21 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó el respaldo del Poder Legislativo para aprobar 1.3 billones de pesos para educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027, que incluye un aumento de 187 mil a 190 mil millones de pesos para becas; de 3 mil 105 millones de pesos a 3 mil 205 millones de pesos para las Universidades Benito Juárez, así como 2 mil millones de pesos más para el mantenimiento de escuelas, con una cobertura del 100 por ciento para este año del programa La Escuela es Nuestra en primarias, secundarias y preparatorias de todo el país.

Jóvenes durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas, el 21 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que 320 mil 893 estudiantes, desde preescolar hasta universidad, reciben alguna de las Becas para el Bienestar en Zacatecas, lo que representa una inversión de 2 mil 142 millones de pesos. Señaló, además, que Zacatecas es una de las cinco donde se otorga la beca Gertrudis Bocanegra para jóvenes universitarios.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, agradeció a la Presidenta por impulsar la entrega de becas en la entidad para garantizar el acceso a la educación en todos los niveles; además la felicitó por su reciente gira por China.

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cehr