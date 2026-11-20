Tumba de Edith González causa polémica a 7 años de su muerte

Edith González murió el 13 de junio de 2019 a los 54 años de edad en medio de la lucha contra el cáncer de ovario y a siete años de lo ocurrido, su recuerdo aún permanece en la memoria del público.

La artista fue muy reconocida por haber trabajado en múltiples telenovelas producidas por las empresas Televisa, TV Azteca y Telemundo; además, fue considerada como una de las pocas reinas del grito en el terror mexicano.

Llevó su lucha contra el cáncer de manera fuerte hasta su fallecimiento y en la actualidad, Edith González sigue siendo amada por millones de mexicanos que la recuerdan por su paso en la televisión y el cine.

Así luce la tumba de Edith González

Muchos esperarían que la tumba de Edith González fuera diferente, pero resulta ser bastante discreta. En el canal de YouTube D’Barrio a Barrio, compartieron un video que muestra los detalles.

La tumba está ubicada en el Panteón Gayosso Parque Memorial, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ahí mismo descansa su padre, Efarín González García.

La tumba consiste en una lápida en el suelo, sin flores ni otros detalles que muestren que hayan visitado de manera reciente el último lugar de descanso de la famosa.

El nombre de ella aparece justo debajo de el de su papá y muestra su fecha de nacimiento, el 10 de diciembre de 1964 y la de su muerte, el 13 de junio de 2019.

Las imágenes causaron tristeza en redes sociales, donde señalaron que la tumba parece estar abandonada y cuestionaron cómo es eso posible, al tratarse de una celebridad tan destacada que tenía un esposo y una hija.

Te dejamos algunas reacciones al polémico video de la tumba de Edith González a siete años de su muerte:

“Qué tristeza ver su tumba tan abandonada, una mujer tan admirable como ella, ¿Dónde esta su hija que ni siquiera manda unas flores? Y tanto dinero que su mama le dejo de herencia”.

“Una actriz que fue tan famosa y ahora está en el olvido y su tumba también da tristeza”.

“Ni una flor le ponen, qué triste”.

“En Paz descanse la gran Edith González”.

“No somos nada y la tumba olvidada”.

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