GTA VI no solo ha destacado por su historia inmersiva, sus excelentes gráficos y los cambios entre sus predecesores, pues también cuenta con canciones creadas de manera especial para el juego de artistas destacados a nivel internacionales.

Entre los nombres, destaca el de Fuerza Regida, que forma parte del álbum oficial del juego de Rockstar Games con el tema ‘Suzuki’ y por ello, los fans se preguntan cuál es el truco para poder escucharlos.

¿Dónde encontrar a Fuerza Regida en GTA VI?

Cabe mencionar que Fuerza Regida no aparece en ningún momento de manera presencial en el juego; es decir, no hay conciertos o alguna imagen que los muestre animados al estilo del juego.

Sin embargo, forman parte de Vice City a través de la música y la radio, que cuenta con diversas estaciones de diversos géneros musicales. En ese sentido, al grupo mexicano estadounidense lo encuetras entre los ritmos latinos.

Su canción ‘Suzuki’ sonará en la estación Cocoteo FM, que es conducida por el dúo de DJ’s, El Martillo (Bad Bunny) y La Gata (RaiNao). Pero además, hay un momento en que suena la voz de Jesús Ortiz Paz ‘JOP’, vocalista de la banda.

Algunos especulan que el artista le hace de conductor de una de las estaciones, aunque otros señalan que puede que las lineas simplemente se reproduzcan antes de que suene la canción de la banda.

Además de Fuerza Regida, la banda sonora de Grand Theft Auto VI cuenta con la participación de otro mexicano, Omar Apollo, quien participa con No Me Busques.

Ademas, Instituto Mexicano del Sonido suena en Kaleidoscope FM y se reportó que también aparecería Igual que un Ángel de Peso Pluma y Kali Uchis.

Cabe mencionar que no hay corridos tumbados en el videojuego, pese al boom mundial del regional mexicano y del éxito internacional de artistas como Natanael Cano.

Esto podría explicarse por la inspiración de Vice City en Miami, donde el regional mexicano no tiene tanta presencia. Sin embargo, llama la atención que GTA 5 sí contara con East Los FM, una estación dedicada a la música mexicana.

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