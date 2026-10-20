Hace un par de días, Fuerza Regida denunció el robo de una memoria con 22 videos de presentaciones en vivo junto con material audiovisual de su próximo álbum de estudio; fue el vocalista quien habló del tema y pidió ayuda de manera pública.

El músico busca obtener ayuda de sus seguidores, así como recuperar los archivos inéditos, con la esperanza de que el contenido no sea compartido al público sin su autorización e incluso, ha ofrecido una recompensa por información o por los archivos.

¿De cuánto es la recompensa que ofrece Fuerza Regida tras robo?

Por el momento, Fuerza Regida no ha anunciado la cifra exacta de la recompensa por recuperar el material inédito robado, aunque JOP aseguró que darían dinero a cambio de recibir los archivos de sus videos mudicales.

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Incluso, aseguró que las personas que se llevaron las cosas pueden quedarse con el resto de los objetos robados y que tienen imágenes e información de los delincuentes, pero que podrían llegar a un acuerdo con ellos para no denunciarlos si recuperan el contenido de la memoria robada.

“Devuélvanos nuestras memorias”, pidió. “Trabajamos muy duro para hacer esos videos y así nomás robaron el carro de mi amigo y tan rápido se desaparecieron”, lamentó el vocalista de Fuerza Regida antes de pedir nuevamente que les regresen el material.

La banda también destacó a través de un comentario: “Si tienes cualquier información porfavor contacta @directedbymiguel / @walterwbrady gracias de antemano. Tenemos una recompensa para cualquier información por el retorno de estos items”, escribieron.

De este modo, se da a entender que la banda ha preparado un presupuesto enfocado en obtener mayor información para recuperar los 22 videos, pero de momento parece ser que no han tenido algún resultado positivo.

Sin embargo, en redes sociales el público se mantiene positivo e insisten en que Fuerza Regida pueda recuperar el contenido que habían creado para sus seguidores.

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Fuerza Regida denuncia robo de material inédito: ‘Trabajamos muy duro’ | VIDEO

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